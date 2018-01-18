В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи

В Ленинском райсуде Харькова не осталось служителей Фемиды, которые могут рассматривать дело Нели Штепы. На заседании 11 января очередная коллегия судей заявила о самоотводе.

Отметим, что к рассмотрению дела новая тройка даже не приступала. 9 января слушание не состоялось, поскольку двое судей не явились на заседание. В этот раз тройка пришла в полном составе. После процессуальных мероприятий председательствующая судья Людмила Шрамко взяла слово и объяснила, что запасной судья в отпуске, а дальше зачитала документ об отводе. Объясняя позицию тройки, она заявила, что прокуратурой Харьковской области проводится расследование производства по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 375 УК Украины по фактам получения судьями Ленинского райсуда неправомерной выгоды за постановления заведомо неправосудного решения во время рассмотрения производства в отношении Нели Штепы. А это может вызвать конфликт интересов.

При этом прокурор Елена Кравченко о расследовании не знала и выразила удивление.

- Про уголовное производство нам ничего неизвестно. В отношении каких судей проводится досудебное расследование, непонятно. Оснований для отвода я не вижу, - сказала Кравченко.

Неля Штепа и ее адвокаты приняли заявление без особых эмоций. Защитник Александр Тананакин отметил, что на суд таким образом оказывается давление, обвинив в нем прокуратуру.

- Это не удивительно. Эта схема работы нам известна, опробована не только в вашем суде. Как только вносится процессуальное решение, вносятся сведения в ЕРДР, и путем давления на суд устраняется та коллегия, которая, по мнению прокурора, выносит не устраивающее сторону обвинения решение. Это давление на ход правосудия. Оснований удовлетворять самоотвод нет, - заявил он.

Подсудимая же выразила судьям поддержку. Она сказала, что все понимает и не осуждает их.

- Если бы я была на вашем месте, я бы тоже писала такие заявления. Потому что все судьи, которые были по моему делу, а это уже 32 судьи, - уволены. Первые - за нарушение присяги, вторые - судили «Автомайдан», третьи - за терроризм, четвертым вынесли выговор, пятым, всей тройке, предъявили пособничество в террористической организации. Каждый судья, который сегодня заходит в мое дело, понимает, что его ждет. Я не могу вас судить. Как решите, так и будет, - сказала Штепа.

Посовещавшись, судьи свой самоотвод удовлетворили. Дело таким образом отправилось на автоматическое распределение. Новых судей система назначила быстро. Ими стали Ольховский, Грымайло, Ефтиев. Однако, слушать дело они тоже не будут. Новая тройка сразу заявила самотвод. Аргументация оказалась та же - взятка, которую взяли судьи за неправомерное решение. Кроме того, один из членов коллегии заявил, что является переселенцем и боится, что на его родственников, оставшихся на неподконтрольной территории, будет оказано давление.

Сторона обвинения была против отвода, сторона защиты его поддержала. Судьи, посовещавшись, решили, что самоотвод в этой ситуации правомерный.

Поскольку судей, которые могут судить Штепу, в Ленинском райсуде не осталось, на следующий день производство было направлено в апелляционный суд. Он определит другой районный суд, в котором будет слушаться это дело. По словам адвокатов, судя по всему, рассмотрение будут начинать заново.

В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры объяснили, что производство по факту взятки начато осенью 2017 года. Речь в нем идет об изменении меры пресечения обвиняемой вопреки требованиям ч. 5 ст. 176 УПК Украины, которая предусматривает меру пресечения исключительно в виде содержания под стражей для подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных конкретным перечнем статей уголовного кодекса Украины.

16 января апелляционный суд Харьковской области действительно направил уголовное производство в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы в Октябрьский районный суд Харькова. В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры считают, что первое заседание будет назначено в течение ближайших 5 дней.

При этом стоит отметить, что мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета истекла для Штепы 13 января. Из-за отсутствия судей принять новую меру было некому. Пользуясь случаем, экс-градоначальница уже успела пройтись по Славянску. Она побывала на центральном рынке, в супермаркетах и даже дала интервью в студии местного телеканала.

Наша справка

Напомним, что дело Нели Штепы начали слушать в Червонозаводском райсуде Харькова. Судью Дениса Чудовского уволили за нарушение присяги. Председательствующим назначили Виктора Ежова, который был вынужден взять самоотвод, так как в отношении него открыли уголовное производство. Судью Ирину Прошуту уволили за нарушение присяги. После этого дело передали в Коминтерновский райсуд Харькова, но там оно долго не задержалось. Затем дело отдали в Ленинский райсуд Харькова, где оно находилось до последнего заседания. Здесь председательствующий судья Виктор Викторов отпустил Штепу под домашний арест. Неожиданно служитель Фемиды ушел в декрет. На его место назначили судью Скляренко. Он за дело не взялся. Просил самоотвод, а когда его не удовлетворили, подал в отставку.