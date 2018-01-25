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Фотофакт

Просили снега – получите

В Славянске сгорел склад ГСМ

Антон Скворцов
25 января 2018 Просмотров: 149 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В складе, доверху заставленном бочками с машинным маслом, огонь бушевал несколько часов.

В среду, 24 января, жители Славянска могли наблюдать черные клубы дыма, которые поднимались с восточной окраины города и шли в сторону Черевковки. Их источником стал пожар на складе горюче-смазочных материалов, расположенном на улице Богдана Ступки  в микрорайоне Масложир.

По данным Главного управления ГСЧС в Донецкой области, сообщение о возгорании поступило на линию «101» в 7:30. На место пожара выехали спасатели 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда. 

Прибыв на место, пожарные установили, что огонь охватил помещение размером 60 на 20 метров. Начальник дежурной смены оперативно-диспетчерского отдела в Славянском районе Алексей Драган рассказал, что горящий склад был доверху заставлен бочками с машинным маслом. Ввиду масштабности ЧП пришлось вызывать подкрепление из Краматорска. В общей сложности, в тушении огня участвовали 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Пожар был локализован в 9:30, ликвидация очага возгорания продолжалась в течение дня. Алексей Драган подчеркнул, что столь большое количество горящего масла потушить за короткий срок невозможно. 

Причина возгорания будет установлена позже. Не исключено, что ею могли стать неполадки в электросети. На это указывает информация, полученная пожарными от сторожей соседнего предприятия: по их словам, около двух часов ночи произошел сбой в электроснабжении, в результате которого на некоторое время погас свет.

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Комментарии к статье «В Славянске сгорел склад ГСМ»

В среду, 24 января, жители Славянска могли наблюдать черные клубы дыма, которые поднимались с восточной окраины города и шли в сторону Черевковки. Их источником стал пожар на складе горюче-смазочных материалов, расположенном на улице Богдана Ступки  в микрорайоне Масложир.

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