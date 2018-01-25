На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину

|25 января 2018
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В конце прошлой недели возле одного из магазинов в районе Научно-исследовательского института высоких напряжений
(в народе - ЦНИЛ) произошло убийство.
Молодой парень, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес ножевое ранение своему знакомому, после чего скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался 31-летний местный житель.
Чтобы задержать подозреваемого, оперативникам понадобилось меньше часа. 21-летний задержанный пояснил, что накануне случившегося на протяжении двух дней пьянствовал вместе со своей жертвой в компании общих знакомых. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, его причиной стал денежный долг потерпевшего. Возникла драка, в ходе которой должник получил смертельное ранение.
Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Злоумышленник ожидает суда в изоляторе временного содержания.
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• Как получить субсидию на твердое топливо
• Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»
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• Славянским «куркулям» предложили объединяться
• Стали известны новые размеры пособий
• Стоит ли славянским предпринимателям бояться инспекторов по труду
• Славянск не хочет платить за «чужих» льготников
• В центральной библиотеке закончилась вторая очередь ремонта
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• Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»
• Первые поражения «Сапфира» и ФК «Славянск»
• Элина Свитолина покинула корты Мельбурна
• Кикбоксеры Славянска завоевали 16 наград на областном чемпионате
• Грандиозный обмен: Санчес отправился в «МЮ», Мхитарян – в «Арсенал»
• День соборности по-славянски: торжественное собрание и факельное шествие
• В Славянске решили, что делать с ртутью
23 января 2018
• На Крещение Артема и Лесной пили освященную воду
• Резервуары построили, очередь за трубами
• Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации
18 января 2018
• РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году
• Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес
• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
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Комментарии к статье «На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину»
В конце прошлой недели возле одного из магазинов в районе Научно-исследовательского института высоких напряжений
(в народе - ЦНИЛ) произошло убийство.