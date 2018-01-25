На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину

В конце прошлой недели возле одного из магазинов в районе Научно-исследовательского института высоких напряжений (в народе - ЦНИЛ) произошло убийство.

Молодой парень, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес ножевое ранение своему знакомому, после чего скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался 31-летний местный житель.

Чтобы задержать подозреваемого, оперативникам понадобилось меньше часа. 21-летний задержанный пояснил, что накануне случившегося на протяжении двух дней пьянствовал вместе со своей жертвой в компании общих знакомых. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, его причиной стал денежный долг потерпевшего. Возникла драка, в ходе которой должник получил смертельное ранение.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Злоумышленник ожидает суда в изоляторе временного содержания.