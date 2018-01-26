Судей в деле Штепы по-прежнему нет

Очередное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, которое перенесли в Октябрьский районный суд Харькова, вновь не состоялось. Причина уже становится банальной - председательствующий судья заявил самоотвод. Об этом стало известно 22 января.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, коллегия судей самоотвод председателя удовлетворила. Материалы дела вновь передали в канцелярию Октябрьского райсуда для определения председательствующего и назначения запасного судей.

Тем временем мера пресечения в отношении Нели Штепы - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета - истекла 13 января. Новая мера пресечения в связи с судебными коллизиями не назначалась. По словам адвоката экс-градоначальницы Александра Тананакина, его подзащитная не планирует покидать город и страну, поскольку любит Украину.

Отметим также, что прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту заведомо неправосудного решения относительно замены меры пресечения Неле Штепе. Как объясняют в пресс-службе ведомства, согласно требованиям ч.5 ст.176 УПК Украины статьи, по которым обвиняют бывшую градоначальницу Славянска, предусматривают исключительно содержания под стражей.