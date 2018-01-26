Пациента тубдиспансера поймали с коноплей

На прошлых выходных участковые офицеры Славянского горотдела полиции, несшие службу в районе железнодорожного вокзала, обратили внимание на прохожего с признаками наркотического опьянения.

При осмотре у мужчины был обнаружен пакетик с высушенным веществом растительного происхождения, по виду и запаху напоминающим коноплю. Вес содержимого составил около 10 граммов. Правонарушителем оказался 36-летний местный житель, которые ранее уже был судим. Кроме того, выяснилось, что в настоящее время он проходит курс лечения от туберкулеза.

Наркосодержащее вещество изъято и направлено на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 (незаконное обращение с наркотическим веществом без цели сбыта), санкция которой предусматривает штраф либо 3 года лишения свободы.