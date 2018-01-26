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Фотофакт

Просили снега – получите

В Торце утонул мужчина

Светлана Вьюниченко
26 января 2018 Просмотров: 200 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Вечером 18 января на телефон службы спасения «101» поступило сообщение о том, что в речке Сухой Торец, возле села Троицкое Славянского района утонул человек.

Приехав на место происшествия, сотрудники аварийно-спасательного отделения 6 Государственного пожарно-спасательного отряда при помощи багра вытянули из воды тело утопленника. Погибшего мужчину спасатели передали полицейским.

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Комментарии к статье «В Торце утонул мужчина»

Вечером 18 января на телефон службы спасения «101» поступило сообщение о том, что в речке Сухой Торец, возле села Троицкое Славянского района утонул человек.

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