Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»

Женщина сообщила, что, поверив вражеской пропаганде, она увлеклась идеей «русского мира» и начала по мере сил помогать террористам - готовила для них еду, выполняла другие хозяйственные работы. Примерно в конце мая 2014 года, когда славянке стало очевидно, что обещанный боевиками «рай» на самом деле оборачивается глубоким гуманитарным кризисом, женщина решила дистанцироваться от террористического формирования. Долгое время она жила под страхом того, что ее действия станут известны и приведут к заслуженному наказанию. В конце концов, не выдержав психологической нагрузки, славянка сама обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время женщина активно сотрудничает со следствием, полицейские проверяют рассказанные факты в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). В случае, если будет установлено, что к тяжким преступлениям она непричастна, на основании ч. 6 вышеуказанной статьи, от уголовной ответственности жительницу города освободят.