|26 января 2018
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Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела, в настоящее время сотрудники подразделения работают с 46-летней жительницей города, которая призналась в пособничестве боевикам.
Женщина сообщила, что, поверив вражеской пропаганде, она увлеклась идеей «русского мира» и начала по мере сил помогать террористам - готовила для них еду, выполняла другие хозяйственные работы. Примерно в конце мая 2014 года, когда славянке стало очевидно, что обещанный боевиками «рай» на самом деле оборачивается глубоким гуманитарным кризисом, женщина решила дистанцироваться от террористического формирования. Долгое время она жила под страхом того, что ее действия станут известны и приведут к заслуженному наказанию. В конце концов, не выдержав психологической нагрузки, славянка сама обратилась в правоохранительные органы.
В настоящее время женщина активно сотрудничает со следствием, полицейские проверяют рассказанные факты в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). В случае, если будет установлено, что к тяжким преступлениям она непричастна, на основании ч. 6 вышеуказанной статьи, от уголовной ответственности жительницу города освободят.
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• Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями
• Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»
• Трехлетний ребенок наглотался таблеток
• Пациента тубдиспансера поймали с коноплей
• В двух авариях пострадали три человека
• Судей в деле Штепы по-прежнему нет
25 января 2018
• На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину
• В Славянске сгорел склад ГСМ
• Славянское УЖКХ возглавил экс-чиновник из команды регионала Василия Джарты
• Админцентр переехал на второй этаж
• В Славянске собираются повышать квартплату
• Как украинцы покупали технику в 2017 году
• Как получить субсидию на твердое топливо
• Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»
• Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок
• Славянским «куркулям» предложили объединяться
• Стали известны новые размеры пособий
• Стоит ли славянским предпринимателям бояться инспекторов по труду
• Славянск не хочет платить за «чужих» льготников
• В центральной библиотеке закончилась вторая очередь ремонта
24 января 2018
• Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»
• Первые поражения «Сапфира» и ФК «Славянск»
• Элина Свитолина покинула корты Мельбурна
• Кикбоксеры Славянска завоевали 16 наград на областном чемпионате
• Грандиозный обмен: Санчес отправился в «МЮ», Мхитарян – в «Арсенал»
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Комментарии к статье «Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»»
Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела, в настоящее время сотрудники подразделения работают с 46-летней жительницей города, которая призналась в пособничестве боевикам.