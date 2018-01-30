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Фотофакт

Просили снега – получите

Роста травматизма не наблюдается

Антон Скворцов
30 января 2018 Просмотров: 126 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Резкого роста травматизма среди населения в связи с неблагоприятными погодными условиями не зафиксировано, сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим.

«В течение предыдущей недели количество обращений в травмпункт не увеличилось», - отметила она. Так, в период с 15 по 21 января было зафиксировано 267 обращений, с 22 по 28 число – 200. 

В то же время, увеличилась тяжесть травм, с которыми обращаются пострадавшие. Травматологическое отделение заполнено: в нем находятся пятьдесят пациентов.

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Комментарии к статье «Роста травматизма не наблюдается»

Резкого роста травматизма среди населения в связи с неблагоприятными погодными условиями не зафиксировано, сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим.

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