Роста травматизма не наблюдается

|30 января 2018
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Резкого роста травматизма среди населения в связи с неблагоприятными погодными условиями не зафиксировано, сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим.
«В течение предыдущей недели количество обращений в травмпункт не увеличилось», - отметила она. Так, в период с 15 по 21 января было зафиксировано 267 обращений, с 22 по 28 число – 200.
В то же время, увеличилась тяжесть травм, с которыми обращаются пострадавшие. Травматологическое отделение заполнено: в нем находятся пятьдесят пациентов.
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26 января 2018
• Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации
• Закон 7163: реинтеграция или деоккупация
• По «Лесной сказке» проведут общественные слушания
• Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями
• Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»
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• Пациента тубдиспансера поймали с коноплей
• В двух авариях пострадали три человека
• Судей в деле Штепы по-прежнему нет
25 января 2018
• На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину
• В Славянске сгорел склад ГСМ
• Славянское УЖКХ возглавил экс-чиновник из команды регионала Василия Джарты
• Админцентр переехал на второй этаж
• В Славянске собираются повышать квартплату
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• Как получить субсидию на твердое топливо
• Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»
• Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок
• Славянским «куркулям» предложили объединяться
• Стали известны новые размеры пособий
• Стоит ли славянским предпринимателям бояться инспекторов по труду
• Славянск не хочет платить за «чужих» льготников
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24 января 2018
• Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»
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Резкого роста травматизма среди населения в связи с неблагоприятными погодными условиями не зафиксировано, сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим.