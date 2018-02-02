Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен

Об очередном случае мошенничества, произошедшем в Славянске, сообщает пресс-служба горотдела полиции. На этот раз аферисты выступили в роли продавцов молока.

В злополучный день к чете пенсионеров постучались две женщины, предложившие купить у них молоко. Согласившись на предложение, хозяева пустили незнакомок в дом. Пока глава семьи доставал из шкафа деньги, гостьи наблюдали за его действиями, а когда сделка свершилась, одна из «продавщиц» попросила воды. Хозяину пришлось отлучиться на кухню и на некоторое время оставить женщин в комнате.

Когда 76-летний пенсионер провел незнакомок за порог и вернулся в комнату, то увидел, что дверца шкафа, в котором хранились все сбережения, приоткрыта. Тягостное предчувствие оказалось обоснованным – накопленные стариками 24 тыс. грн пропали. Осознав, что доверчивость обошлась ему слишком дорого, мужчина сообщил о происшествии в правоохранительные органы.

Руководство Славянского горотдела полиции еще раз настоятельно призывает горожан не доверять незнакомым людям, которые стремятся проникнуть в дом или квартиру. Ведь вероятность того, что эти люди имеют недобрые умыслы, как свидетельствует статистика, очень велика.