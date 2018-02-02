|2 февраля 2018
|Просмотров: 203
|
Должностное лицо Славянской ОГНИ признано виновным в совершении административного правонарушения, регламентированного ч. 1 ст. 172-6 КУоАП Украины (нарушение требований финансового контроля). Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Донецкой области.
Одна из сотрудниц налоговой инспекции Славянска, заполнив электронную декларацию за 2016 год, не убедилась в том, что документ зарегистрирован на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции. В результате этого действия фигурантки были квалифицированы Славянской городской прокуратурой как нарушение установленных законом сроков декларирования.
По результатам рассмотрения материалов дела Краснолиманский городской суд подтвердил факт админнарушения и принял решение взыскать с нарушительницы в пользу государства штраф в размере 50 необлагаемым налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.
2 февраля 2018
• В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале
• Как в Славянском районе отстреливают хищников
• Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем
• Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца
• Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска
• В налоговой инспекции выявили признаки коррупции
• Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен
• Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров
• Приватизация по правилам и курорт по частям
1 февраля 2018
• Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України
• Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью
• Любовь Ушкало: «По расчистке от снега Славянск сработал не хуже других городов»
• В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы
• Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор
• Служба «103»: было сложно, но справились
• Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»
• Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии
• Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни
31 января 2018
• «Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»
• За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов
• Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг
• Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут
• С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин
• В Славянске с 25 января подорожала вода
30 января 2018
• Школьные музеи получили статус областных
• Роста травматизма не наблюдается
— 2 февраля 2018 —
Сотрудники Славянского городского отдела полиции задержали гражданина соседнего государства, который в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.
— 2 февраля 2018 —
Об очередном случае мошенничества, произошедшем в Славянске, сообщает пресс-служба горотдела полиции. На этот раз аферисты выступили в роли продавцов молока.
— 30 января 2018 —
Резкого роста травматизма среди населения в связи с неблагоприятными погодными условиями не зафиксировано, сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим.
— 26 января 2018 —
Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела, в настоящее время сотрудники подразделения работают с 46-летней жительницей города, которая призналась в пособничестве боевикам.
Приветствую, гость! Вход
2 февраля 2018
• В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале
• Как в Славянском районе отстреливают хищников
• Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем
• Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца
• Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска
• В налоговой инспекции выявили признаки коррупции
• Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен
• Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров
• Приватизация по правилам и курорт по частям
1 февраля 2018
• Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України
• Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью
• Любовь Ушкало: «По расчистке от снега Славянск сработал не хуже других городов»
• В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы
• Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор
• Служба «103»: было сложно, но справились
• Славянцы приняли участие в проекте «Путь на Бродвей»
• Славянску предлагают позаботиться о культурном наследии
• Мужская коллекция от бренда Oggi: стильное решение на любой случай жизни
31 января 2018
• «Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»
• За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов
• Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг
• Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут
• С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин
• В Славянске с 25 января подорожала вода
30 января 2018
• Школьные музеи получили статус областных
• Роста травматизма не наблюдается
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В налоговой инспекции выявили признаки коррупции»
Должностное лицо Славянской ОГНИ признано виновным в совершении административного правонарушения, регламентированного ч. 1 ст. 172-6 КУоАП Украины (нарушение требований финансового контроля). Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Донецкой области.