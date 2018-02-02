В налоговой инспекции выявили признаки коррупции

Должностное лицо Славянской ОГНИ признано виновным в совершении административного правонарушения, регламентированного ч. 1 ст. 172-6 КУоАП Украины (нарушение требований финансового контроля). Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

Одна из сотрудниц налоговой инспекции Славянска, заполнив электронную декларацию за 2016 год, не убедилась в том, что документ зарегистрирован на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции. В результате этого действия фигурантки были квалифицированы Славянской городской прокуратурой как нарушение установленных законом сроков декларирования.

По результатам рассмотрения материалов дела Краснолиманский городской суд подтвердил факт админнарушения и принял решение взыскать с нарушительницы в пользу государства штраф в размере 50 необлагаемым налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.