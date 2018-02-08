 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Постновогодний ресурс

Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны

Павел Коротенко
8 февраля 2018 Просмотров: 197 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Пушков Евгений Николаевич, 1979 г.р., житель г. Славянск
  • Образцов Олег Владимирович, 1965 г.р., житель г. Макеевка
  • Чернышев Андрей Александрович, 1963 г.р., житель г. Славянск

Личности террористов, в 2014 году убивших 4-х прихожан протестанской церкви,  установлены. Об этом говорится в сообщенни пресс-службы Славянского горотдела полиции. Подозреваемым предъявляется обвинение сразу по 5-ти статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в июле 2014 года, после освобождения Славянска, в районе детской больницы было обнаружено массовое захоронение, из которого излекли 14 тел (12 мужчин и 2 женщины). Среди эксгумированных останков родные опознали тела 4-х служителей местной протестанской церкви, которых боевики выкрали еще в июне. 

Расследованием обстоятельств их гибели и поиском виновных занимались сотрудники управления уголовного розыска Донецкой области совместно с правоохранителями Славянска. Работа по сбору материалов осложнялась тем, что большинство свидетелей событий были либо уже мертвы, либо в тюрьме, либо на временно оккупированной территории. Тем не менее, следователям удалось практически по часам восстановить последние дни жизни убитых боевиками славянцев. На эту работу ушло целых три года.

Как выяснило следствие, 8 июня 2014 года около полудня в церковь, где проходила служба, ворвались вооруженные боевики. Они забрали с собой 4-х прихожан вместе с принадлежавшими последним автомобилями. Причем террористы приехали на машине, «отжатой» накануне у одного из верующих. Мотивом для незаконного «ареста» стало то, что в автомобиле одного их захваченных служителей церкви обнаружилась иностранная валюта. На этом основании боевики объявили выкраденных мужчин «американскими шпионами». Следствие установило, что заложников жестоко пытали, а утром вывезли за город и расстреляли прямо в салоне автомобиля, который потом подожгли. Один человек сгорел в машине, трое пытались спастись, однако их нашли и добили. Тела погибших позже тайно увезли и закопали в общей могиле. При этом у родственников убитых похитители не забыли взять солидную сумму «выкупа».

В результате расследования были установлены все три фигуранта, причастные к данному злодеянию (на фото). Двое из них оказались из Славянска, третий приехал из Макеевки. Во время оккупации все они несли службу на блокпостах, а в свободное от дежурства время занимались откровенным бандитизмом. Сейчас фигуранты пребывают на временно оккупированной территории, поэтому обвинения им предъявляются заочно по 5-ти статьям УК Украины: ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 124 (пытки), ст. 115 (умышленное убивство), ст. 289 (незакнное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 187 (разбой). Соввокупное наказание в отношении всех троих подразумевает пожизненное заключение.

Обращаясь к гражданам, которые могут располагать сведениями о местопребывании разыскиваемых, руководство Славянского гортдела просит сообщать об этом  по телефонам «102» или 0-800-505-102. Конфиденциальность информатору гарантируется.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

8 февраля 2018

В Славянске пройдет турнир по плаванию

Насколько увеличили пособия для переселенцев

Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию

В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг

Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте

На «куркулей» денег пока нет

Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной

Задержан насильник 11-летней девочки

На пожаре погибла пожилая женщина

У славянца нашли гранату

Убийца собаки отделался условным сроком

Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона

Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны

Стартовала регистрация на участие в ВНО

Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью

Славянск подаст в ГФРР еще семь проектов

«Чужая» земля может стать славянской через два года

Предпосылок для отмены карантина пока нет

Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды

Знакомства на сайте VipLviv.com

Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай

Постновогодний ресурс

Почему на Вольной не меняют светофоры

Генеральная ассамблея

Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей

За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов

Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»

В Славянске вновь будет дорожать проезд

Каток в Дружковке: весело, но непритязательно

7 февраля 2018

Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу

Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева

Также в разделе

Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной

— 8 февраля 2018 —

Все больше бывших пособников террористов изъявляют желание воспользоваться программой СБУ «Тебя ждут дома», чтобы вернуться к мирной жизни. Об очередном факте сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции.

Читать далее ⇒

Задержан насильник 11-летней девочки

— 8 февраля 2018 —

В Краматорске 30-летнему местному жителю сообщено о подозрении в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Читать далее ⇒

На пожаре погибла пожилая женщина

— 8 февраля 2018 —

В Славянске в результате пожара в частном доме погибла 84-летняя женщина. 

Читать далее ⇒

У славянца нашли гранату

— 8 февраля 2018 —

Сотрудники Славянского горотдела полиции обнаружили у местного жителя гранату «Ф-1».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны»

Личности террористов, в 2014 году убивших 4-х прихожан протестанской церкви,  установлены. Об этом говорится в сообщенни пресс-службы Славянского горотдела полиции. Подозреваемым предъявляется обвинение сразу по 5-ти статьям Уголовного кодекса Украины.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью

Славянск подаст в ГФРР еще семь проектов

«Чужая» земля может стать славянской через два года

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте

Стартовала регистрация на участие в ВНО

Предпосылок для отмены карантина пока нет

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Насколько увеличили пособия для переселенцев

Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию

В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Генеральная ассамблея

Их черные метки

И смерти не боясь...

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Славянске пройдет турнир по плаванию

Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу

Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 февраля 2018

В Славянске пройдет турнир по плаванию

Насколько увеличили пособия для переселенцев

Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию

В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг

Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте

На «куркулей» денег пока нет

Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной

Задержан насильник 11-летней девочки

На пожаре погибла пожилая женщина

У славянца нашли гранату

Убийца собаки отделался условным сроком

Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона

Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны

Стартовала регистрация на участие в ВНО

Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью

Славянск подаст в ГФРР еще семь проектов

«Чужая» земля может стать славянской через два года

Предпосылок для отмены карантина пока нет

Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды

Знакомства на сайте VipLviv.com

Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай

Постновогодний ресурс

Почему на Вольной не меняют светофоры

Генеральная ассамблея

Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей

За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов

Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»

В Славянске вновь будет дорожать проезд

Каток в Дружковке: весело, но непритязательно

7 февраля 2018

Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу

Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top