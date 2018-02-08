Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны

|8 февраля 2018
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Личности террористов, в 2014 году убивших 4-х прихожан протестанской церкви, установлены. Об этом говорится в сообщенни пресс-службы Славянского горотдела полиции. Подозреваемым предъявляется обвинение сразу по 5-ти статьям Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в июле 2014 года, после освобождения Славянска, в районе детской больницы было обнаружено массовое захоронение, из которого излекли 14 тел (12 мужчин и 2 женщины). Среди эксгумированных останков родные опознали тела 4-х служителей местной протестанской церкви, которых боевики выкрали еще в июне.
Расследованием обстоятельств их гибели и поиском виновных занимались сотрудники управления уголовного розыска Донецкой области совместно с правоохранителями Славянска. Работа по сбору материалов осложнялась тем, что большинство свидетелей событий были либо уже мертвы, либо в тюрьме, либо на временно оккупированной территории. Тем не менее, следователям удалось практически по часам восстановить последние дни жизни убитых боевиками славянцев. На эту работу ушло целых три года.
Как выяснило следствие, 8 июня 2014 года около полудня в церковь, где проходила служба, ворвались вооруженные боевики. Они забрали с собой 4-х прихожан вместе с принадлежавшими последним автомобилями. Причем террористы приехали на машине, «отжатой» накануне у одного из верующих. Мотивом для незаконного «ареста» стало то, что в автомобиле одного их захваченных служителей церкви обнаружилась иностранная валюта. На этом основании боевики объявили выкраденных мужчин «американскими шпионами». Следствие установило, что заложников жестоко пытали, а утром вывезли за город и расстреляли прямо в салоне автомобиля, который потом подожгли. Один человек сгорел в машине, трое пытались спастись, однако их нашли и добили. Тела погибших позже тайно увезли и закопали в общей могиле. При этом у родственников убитых похитители не забыли взять солидную сумму «выкупа».
В результате расследования были установлены все три фигуранта, причастные к данному злодеянию (на фото). Двое из них оказались из Славянска, третий приехал из Макеевки. Во время оккупации все они несли службу на блокпостах, а в свободное от дежурства время занимались откровенным бандитизмом. Сейчас фигуранты пребывают на временно оккупированной территории, поэтому обвинения им предъявляются заочно по 5-ти статьям УК Украины: ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 124 (пытки), ст. 115 (умышленное убивство), ст. 289 (незакнное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 187 (разбой). Соввокупное наказание в отношении всех троих подразумевает пожизненное заключение.
Обращаясь к гражданам, которые могут располагать сведениями о местопребывании разыскиваемых, руководство Славянского гортдела просит сообщать об этом по телефонам «102» или 0-800-505-102. Конфиденциальность информатору гарантируется.
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• Стартовала регистрация на участие в ВНО
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Комментарии к статье «Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны»
Личности террористов, в 2014 году убивших 4-х прихожан протестанской церкви, установлены. Об этом говорится в сообщенни пресс-службы Славянского горотдела полиции. Подозреваемым предъявляется обвинение сразу по 5-ти статьям Уголовного кодекса Украины.