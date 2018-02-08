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Фотофакт

Постновогодний ресурс

Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона

Павел Коротенко
8 февраля 2018 Просмотров: 135 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сотрудники горотдела полиции провели рейд в поселке Сергеевка Славянского района. Результатом мероприятия стало выявление двух правонарушений в сфере производства и реализации алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, при отработке торговых точек поселка в местном магазине правоохранители обнаружили факт торговли алкогольными напитками без разрешительных документов. Из незаконного оборота полицейские изъяли 20 бутылок пива, а на реализатора составили протокол по 156-й статье КУоАП (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями). 

Кроме того, полицейские выявили факт изготовления самогона. Фабрикантами фальсификата оказались двое местных жителей, оба преклонного возраста. Они пояснили, что самогон гнали исключительно для личного употребления. В отношении самогонщиков составили протоколы по 176-й статье Кодекса об административных нарушениях (изготовление, хранение самогона и аппаратов для его производства). В подпольном «цехе» правоохранители изъяли 9 л самодельного алкоголя и 90 л браги.

Отметим, что с начала текущего года сотрудниками Славянского городского отдела полиции в незаконных точках изготовления было изъято и уничтожено более 37 л самогона и 370 л браги. К административной ответственности привлечен 21 гражданин. Руководство подразделения обращается к жителям с просьбой сообщать в органы правопорядка о фактах нарушений законодательства в данной сфере.

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Комментарии к статье «Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона»

Сотрудники горотдела полиции провели рейд в поселке Сергеевка Славянского района. Результатом мероприятия стало выявление двух правонарушений в сфере производства и реализации алкогольной продукции.

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