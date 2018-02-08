Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона

Сотрудники горотдела полиции провели рейд в поселке Сергеевка Славянского района. Результатом мероприятия стало выявление двух правонарушений в сфере производства и реализации алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, при отработке торговых точек поселка в местном магазине правоохранители обнаружили факт торговли алкогольными напитками без разрешительных документов. Из незаконного оборота полицейские изъяли 20 бутылок пива, а на реализатора составили протокол по 156-й статье КУоАП (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями).

Кроме того, полицейские выявили факт изготовления самогона. Фабрикантами фальсификата оказались двое местных жителей, оба преклонного возраста. Они пояснили, что самогон гнали исключительно для личного употребления. В отношении самогонщиков составили протоколы по 176-й статье Кодекса об административных нарушениях (изготовление, хранение самогона и аппаратов для его производства). В подпольном «цехе» правоохранители изъяли 9 л самодельного алкоголя и 90 л браги.

Отметим, что с начала текущего года сотрудниками Славянского городского отдела полиции в незаконных точках изготовления было изъято и уничтожено более 37 л самогона и 370 л браги. К административной ответственности привлечен 21 гражданин. Руководство подразделения обращается к жителям с просьбой сообщать в органы правопорядка о фактах нарушений законодательства в данной сфере.