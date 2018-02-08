Убийца собаки отделался условным сроком

Славянский горрайонный суд завершил рассмотрение дела в отношении жителя города, который жестоким образом убил собаку. Мучителя приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года.

Напомним, что в августе прошлого года мужчина пришел домой и увидел, что его пес по кличке Рекс загрыз двух гусей. В наказание хозяин привязал собаку к автомобилю и ездил по улицам. Рекс скончался от множественных ран. Соседи, ставшие свидетелями изуверства, вызвали полицию.

Решение суд вынес 5 февраля. Как объяснила судья Ольга Ильяшевич, на основании ст. 75 УК Украины осужденный был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года. В течение этого времени он должен являться к уполномоченным органам по вопросам пробации, уведомлять их о смене места проживания, работы, обучения. Также он не может выезжать за пределы Украины.