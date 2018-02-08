У славянца нашли гранату

38-летнеий мужчина пояснил правоохранителям, что нашел боеприпас под мостом возле поселка Андреевка, неподалеку от горы Карачун. Так это или нет, предстоит установить следствию. Взрывоопасный предмет изъят и обезврежен.

По данному факту открыто уголовное производство согласно ч.1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).