На пожаре погибла пожилая женщина

В Славянске в результате пожара в частном доме погибла 84-летняя женщина.

Трагедия случилась около 5 утра 6 февраля, в переулке Малояровом (мкр-н Лиманы). Свидетелями возгорания стали соседи, которые сообщили о нем в службу «101».

В ходе тушения пожара сотрудники ГСЧС обнаружили в домостроении тело хозяйки 1933 года рождения без признаков жизни. При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительной версии, причиной гибели женщины стало нарушение правил пользования самодельным обогревательным прибором.

Информация по данному факту зарегистрирована в ЕРДР в соответствии с ч. 2 ст. 270 (нарушение требования пожарной безопасности) Уголовного кодекса.