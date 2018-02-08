Задержан насильник 11-летней девочки

В Краматорске 30-летнему местному жителю сообщено о подозрении в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как установило следствие, вечером 4 февраля неоднократно судимый краматорчанин зашел в гости к бывшей сожительнице. Хозяйки дома не оказалось. За ее детьми - 8-летним сыном и 11-летней дочерью присматривал соседский парень. Гость отправил парнишку в магазин, а сам остался в комнате наедине с девочкой. После этого, как говорится в сообщении, «воспользовавшись беспомощным состоянием малолетнего ребенка, злоумышленник снял с девочки одежду, разделся сам и вступил с ней в половые отношения неестественным способом». Однако закончить задуманное насильнику не удалось - сосед, присматривавший за детьми, вернулся из магазина. Но от своих мыслей злоумышленник не отказался. «Под предлогом угостить сладостями, он повел девочку в квартиру своих знакомых, где удовлетворил половую страсть с ребенком в извращенной форме», - сообщает прокуратура.

Когда мать вернулась домой, девочка рассказал ей о случившемся, и женщина сразу обратилась в полицию.

На сегодняшний день подозреваемый задержан. Прокуратура готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния, совершенное в отношении малолетнего) УК Украины.