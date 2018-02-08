|8 февраля 2018
|Просмотров: 156
|
В Краматорске 30-летнему местному жителю сообщено о подозрении в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Как установило следствие, вечером 4 февраля неоднократно судимый краматорчанин зашел в гости к бывшей сожительнице. Хозяйки дома не оказалось. За ее детьми - 8-летним сыном и 11-летней дочерью присматривал соседский парень. Гость отправил парнишку в магазин, а сам остался в комнате наедине с девочкой. После этого, как говорится в сообщении, «воспользовавшись беспомощным состоянием малолетнего ребенка, злоумышленник снял с девочки одежду, разделся сам и вступил с ней в половые отношения неестественным способом». Однако закончить задуманное насильнику не удалось - сосед, присматривавший за детьми, вернулся из магазина. Но от своих мыслей злоумышленник не отказался. «Под предлогом угостить сладостями, он повел девочку в квартиру своих знакомых, где удовлетворил половую страсть с ребенком в извращенной форме», - сообщает прокуратура.
Когда мать вернулась домой, девочка рассказал ей о случившемся, и женщина сразу обратилась в полицию.
На сегодняшний день подозреваемый задержан. Прокуратура готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния, совершенное в отношении малолетнего) УК Украины.
8 февраля 2018
• В Славянске пройдет турнир по плаванию
• Насколько увеличили пособия для переселенцев
• Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию
• В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг
• Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте
• На «куркулей» денег пока нет
• Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной
• Задержан насильник 11-летней девочки
• На пожаре погибла пожилая женщина
• Убийца собаки отделался условным сроком
• Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона
• Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны
• Стартовала регистрация на участие в ВНО
• Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью
• Славянск подаст в ГФРР еще семь проектов
• «Чужая» земля может стать славянской через два года
• Предпосылок для отмены карантина пока нет
• Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды
• Знакомства на сайте VipLviv.com
• Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай
• Почему на Вольной не меняют светофоры
• Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей
• За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов
• Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»
• В Славянске вновь будет дорожать проезд
• Каток в Дружковке: весело, но непритязательно
7 февраля 2018
• Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу
• Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева
— 8 февраля 2018 —
Все больше бывших пособников террористов изъявляют желание воспользоваться программой СБУ «Тебя ждут дома», чтобы вернуться к мирной жизни. Об очередном факте сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции.
— 8 февраля 2018 —
В Славянске в результате пожара в частном доме погибла 84-летняя женщина.
— 8 февраля 2018 —
Сотрудники Славянского горотдела полиции обнаружили у местного жителя гранату «Ф-1».
— 8 февраля 2018 —
Славянский горрайонный суд завершил рассмотрение дела в отношении жителя города, который жестоким образом убил собаку. Мучителя приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года.
Приветствую, гость! Вход
8 февраля 2018
• В Славянске пройдет турнир по плаванию
• Насколько увеличили пособия для переселенцев
• Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию
• В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг
• Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте
• На «куркулей» денег пока нет
• Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной
• Задержан насильник 11-летней девочки
• На пожаре погибла пожилая женщина
• Убийца собаки отделался условным сроком
• Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона
• Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны
• Стартовала регистрация на участие в ВНО
• Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью
• Славянск подаст в ГФРР еще семь проектов
• «Чужая» земля может стать славянской через два года
• Предпосылок для отмены карантина пока нет
• Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды
• Знакомства на сайте VipLviv.com
• Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай
• Почему на Вольной не меняют светофоры
• Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей
• За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов
• Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»
• В Славянске вновь будет дорожать проезд
• Каток в Дружковке: весело, но непритязательно
7 февраля 2018
• Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу
• Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Задержан насильник 11-летней девочки»
В Краматорске 30-летнему местному жителю сообщено о подозрении в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.