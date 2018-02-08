Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной

Весной 2014 года 28-летний житель Горловки оказался в «яме» за мелкое нарушение. Туда посадили его захватившие город террористы. Через три дня задержанному предложили выбор – оставаться в заключении или служить «новой власти». Мужчина выбрал второй вариант, и его отвезли в Славянск. Сначала он помогал строить блокпост возле пожарной части, а потом нес на нем дежурство. Через несколько недель новоиспеченный боевик случайно встретил командира аналогичного вооруженного формирования из Горловки, при содействии которого ему удалось перевестись в родной город. По возвращении домой он охранял казармы разведывательного батальона террористов и выполнял работы по хозяйству.

Решив покинуть ряды боевиков, горловчанин некоторое время искал работу. Отчаявшись трудоустроиться, он приехал в Славянск и явился в правоохранительные органы с повинной. В настоящее время в отношении экс-боевика открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Если проверка подтвердит, что тяжких преступлений против мирного населения он не совершал, дело переквалифицируют на ч. 6 той же статьи, которая позволяет реабилитировать его прежние «похождения». Остается надеяться, что в случае такого исхода пожелавшему исправиться горловчанину в Славянске с трудоустройством повезет больше.