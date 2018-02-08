|8 февраля 2018
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Все больше бывших пособников террористов изъявляют желание воспользоваться программой СБУ «Тебя ждут дома», чтобы вернуться к мирной жизни. Об очередном факте сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции.
Весной 2014 года 28-летний житель Горловки оказался в «яме» за мелкое нарушение. Туда посадили его захватившие город террористы. Через три дня задержанному предложили выбор – оставаться в заключении или служить «новой власти». Мужчина выбрал второй вариант, и его отвезли в Славянск. Сначала он помогал строить блокпост возле пожарной части, а потом нес на нем дежурство. Через несколько недель новоиспеченный боевик случайно встретил командира аналогичного вооруженного формирования из Горловки, при содействии которого ему удалось перевестись в родной город. По возвращении домой он охранял казармы разведывательного батальона террористов и выполнял работы по хозяйству.
Решив покинуть ряды боевиков, горловчанин некоторое время искал работу. Отчаявшись трудоустроиться, он приехал в Славянск и явился в правоохранительные органы с повинной. В настоящее время в отношении экс-боевика открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Если проверка подтвердит, что тяжких преступлений против мирного населения он не совершал, дело переквалифицируют на ч. 6 той же статьи, которая позволяет реабилитировать его прежние «похождения». Остается надеяться, что в случае такого исхода пожелавшему исправиться горловчанину в Славянске с трудоустройством повезет больше.
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• В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг
• Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте
• На «куркулей» денег пока нет
• Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной
• Задержан насильник 11-летней девочки
• На пожаре погибла пожилая женщина
• Убийца собаки отделался условным сроком
• Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона
• Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны
• Стартовала регистрация на участие в ВНО
• Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью
• Славянск подаст в ГФРР еще семь проектов
• «Чужая» земля может стать славянской через два года
• Предпосылок для отмены карантина пока нет
• Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды
• Знакомства на сайте VipLviv.com
• Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай
• Почему на Вольной не меняют светофоры
• Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей
• За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов
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• В Славянске вновь будет дорожать проезд
• Каток в Дружковке: весело, но непритязательно
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Комментарии к статье «Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной»
Все больше бывших пособников террористов изъявляют желание воспользоваться программой СБУ «Тебя ждут дома», чтобы вернуться к мирной жизни. Об очередном факте сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции.