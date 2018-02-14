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Фотофакт

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Славянцы чаще травмируются летом

Антон Скворцов
14 февраля 2018 Просмотров: 152 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Вопреки распространенному мнению, увеличение количества обращений в травмпункт происходит не в зимние месяцы, когда на тротуарах часто образуется гололед, а в летний период. Об этом свидетельствуют статистические данные за последние два года, озвученные начальником отдела здравоохранения Еленой Джим (на фото).

К примеру, в январе 2016-го было зафиксировано 763 обращения, 2017-го – 1019, этого года – 894. Тогда как в мае 2016 года за медицинской помощью в травматологическое отделение обратились 1035 человек, в июне – 1049, а в 2017-м – 1062 и 1065 соответственно. 

«По мере того, как заканчиваются летние месяцы, обращаемость снижается», - констатировала Елена Джим. 

Причем, по ее словам, эта тенденция прослеживается не только в указанный период, а на протяжении многих лет. 

Начальник отдела здравоохранения объясняет такое положение вещей тем, что летом активность граждан повышается и, соответственно, учащаются случаи травматизма. Свою лепту вносят и клещи, по поводу укусов которых жители города также обращаются к медикам.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • По данным КП «Славгорводоканал», в течение минувшей недели сотрудники аварийно-восстановительных бригад ликвидировали 40 порывов и утечек на водопроводных сетях и 50 засоров канализации. 
  • Среднесуточный объем водоснабжения города в отчетном периоде составил 23,8 тысячи кубометров. 18 тысяч «кубов» Славянск получал от КП «Компания «Вода Донбасса», 5,8 тыс. – с собственной фильтровальной станции.   
  • По данным ГСЧС, в Славянске произошли четыре пожара. На одном из них, который случился на улице Свободы, пострадал человек. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное. 
  • В связи со снегопадом на расчистке дорог работают от 8 до 12 единиц техники КП «Водопонижение». За сутки, предшествовавшие совещанию, предприятие использовало для обработки проезжих частей 135 кубометров рассола и песчано-солевой смеси. 
  • В ходе рейдов и проверок сотрудники инспекции по благоустройству составили 8 админпротоколов и 12 предписаний. Кроме того, были демонтированы три незаконно установленных временных сооружения. Ларьки и киоски убрали владельцы.  
  • Количество пенсионеров, получающих выплаты в Славянске, по состоянию на январь - 68296 человек. 

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Комментарии к статье «Славянцы чаще травмируются летом»

Вопреки распространенному мнению, увеличение количества обращений в травмпункт происходит не в зимние месяцы, когда на тротуарах часто образуется гололед, а в летний период. Об этом свидетельствуют статистические данные за последние два года, озвученные начальником отдела здравоохранения Еленой Джим (на фото).

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