Славянцы чаще травмируются летом

Вопреки распространенному мнению, увеличение количества обращений в травмпункт происходит не в зимние месяцы, когда на тротуарах часто образуется гололед, а в летний период. Об этом свидетельствуют статистические данные за последние два года, озвученные начальником отдела здравоохранения Еленой Джим (на фото).

К примеру, в январе 2016-го было зафиксировано 763 обращения, 2017-го – 1019, этого года – 894. Тогда как в мае 2016 года за медицинской помощью в травматологическое отделение обратились 1035 человек, в июне – 1049, а в 2017-м – 1062 и 1065 соответственно.

«По мере того, как заканчиваются летние месяцы, обращаемость снижается», - констатировала Елена Джим.

Причем, по ее словам, эта тенденция прослеживается не только в указанный период, а на протяжении многих лет.

Начальник отдела здравоохранения объясняет такое положение вещей тем, что летом активность граждан повышается и, соответственно, учащаются случаи травматизма. Свою лепту вносят и клещи, по поводу укусов которых жители города также обращаются к медикам.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ