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Прокуратура хочет вернуть Штепу за решетку

Светлана Вьюниченко
16 февраля 2018 Просмотров: 198 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Прокуратура Харьковской области подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста для экс-мэра Славянска Нели Штепы.

Об этом во время пресс-конференции 12 февраля сообщил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

- Мы настаиваем на том, что мерой пресечения для Штепы должно быть заключение под стражу, - сказал он.

Как выяснилось, это ходатайство было подано в Октябрьский райсуд Харькова еще 19 января. В то время как мера пресечения для экс-градоначальницы в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета истекла 13 января. 

- Однако подготовительное судебное заседание по делу, на котором будет решен вопрос об избрании Штепе очередного пресечения, на сегодняшний день не проведено, в том числе, вследствие самоотвода судьи, - сказал Данильченко.

Он также отметил, что 7 февраля судебное заседание не состоялось уже по другой причине – на него не явилась обвиняемая. Напомним, что Неля Штепа предоставила суду ходатайство о переносе слушания из-за прохождения медицинского обследования в больнице Славянска.

Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля. Прокурор Данильченко надеется, что на нем суд изберет меру пресечения для Штепы.

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Комментарии к статье «Прокуратура хочет вернуть Штепу за решетку»

Прокуратура Харьковской области подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста для экс-мэра Славянска Нели Штепы.

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