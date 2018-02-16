Прокуратура хочет вернуть Штепу за решетку

Прокуратура Харьковской области подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста для экс-мэра Славянска Нели Штепы.

Об этом во время пресс-конференции 12 февраля сообщил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

- Мы настаиваем на том, что мерой пресечения для Штепы должно быть заключение под стражу, - сказал он.

Как выяснилось, это ходатайство было подано в Октябрьский райсуд Харькова еще 19 января. В то время как мера пресечения для экс-градоначальницы в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета истекла 13 января.

- Однако подготовительное судебное заседание по делу, на котором будет решен вопрос об избрании Штепе очередного пресечения, на сегодняшний день не проведено, в том числе, вследствие самоотвода судьи, - сказал Данильченко.

Он также отметил, что 7 февраля судебное заседание не состоялось уже по другой причине – на него не явилась обвиняемая. Напомним, что Неля Штепа предоставила суду ходатайство о переносе слушания из-за прохождения медицинского обследования в больнице Славянска.

Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля. Прокурор Данильченко надеется, что на нем суд изберет меру пресечения для Штепы.