Искусанная лисой собака умерла от бешенства

|16 февраля 2018
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В Славянске зафиксирован случай бешенства. Собака, которую держали на привязи во дворе частного дома, погибла через две недели после схватки с лисой.
О подробностях произошедшего рассказала начальник управления ветеринарной медицины в Славянском районе Алла Коломийцева.
Тревожный сигнал поступил 31 января: в ветеринарную службу обратился житель одного из домов улицы Звездной в микрорайоне Северный, который сообщил, что в последние дни поведение его пятилетней собаки резко изменилось. Животное стало угрюмым и вялым, отказывалось от пищи и вообще стало вести себя странно.
В тот же день специалисты управления совместно с представителями Славянского лабораторного центра (бывшая санэпидемслужба) провели расследование с выездом на место.
Выяснилось, что за две недели перед этим, вечером 14 января, во двор дома забралась лиса. Незваная гостья вступила в схватку с собакой, которая сидела во дворе на цепи. На шум из дома выбежали отец с сыном. Увидев лису, которая в результате поединка оказалась обмотана привязью, они решили освободить ее из плена, что и сделали с помощью подручных тяпки и длинной палки. Лиса убежала, а на теле собаки мужчины увидели кровь. Впрочем, особого значения случившемуся они не придали. Спохватились уже после, когда заметили, что с домашним питомцем происходит что-то неладное.
Собака погибла спустя два дня после того, как ее хозяин рассказал об инциденте врачам. Образцы тканей животного были отправлены на исследование в профильный харьковский институт. 7 февраля оттуда пришло заключение, что причиной смерти животного стал вирус бешенства. Как выяснилось, прививку от этого заболевания своему питомцу хозяева сделать не удосужились.
Жильцы дома, контактировавшие с лисой, были направлены в травмпункт, где им назначили курс антирабической помощи. На улицах, близлежащих к выявленному очагу бешенства, введен 2-месячный карантин. Он предполагает запрет на перемещение за пределы карантинной зоны домашних животных, а также их поголовную вакцинацию.
Добавим, что описанный случай смертельного заболевания стал в нынешнем году первым. В прошлом году на территории Славянска было зафиксировано два случая бешенства у животных.
Во избежание быть подвергнутыми опасности врачи управления ветмедицины настоятельно рекомендуют жителям города прививать своих домашних питомцев.
Прививки можно сделать в Славянской районной государственной больнице ветеринарной медицины по адресу: улица Рыночная, 5. Время приема: пн–чт - с 8:00 до 16:00, пт - с 8:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Телефон для справок: (06262) 3-61-34.
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В Славянске зафиксирован случай бешенства. Собака, которую держали на привязи во дворе частного дома, погибла через две недели после схватки с лисой.