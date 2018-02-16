Насмерть переехал односельчанина

Еще одно дорожно-транспортное происшествие в Славянском районе, но уже со смертельным исходом, произошло в начале этой недели.

В селе Андреевка под колесами автомобиля «ВАЗ» погиб 49-летний местный житель. В ходе выяснения обстоятельств случившегося сотрудники Славянского горотдела полиции установили, что мужчину переехал его односельчанин. Водитель 1988 года рождения пояснил, что не разглядел мужчину в темноте и не успел затормозить, поскольку тот попросту лежал на проезжей части.

Открытое уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством).