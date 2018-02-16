В Николаевке вновь опасная находка

|16 февраля 2018
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На прошлой неделе пиротехники ГСЧС при плановом обследовании территории на выезде из Николаевки обнаружили минометную мину калибра 82 мм.
Боеприпас лежал на открытой местности, и тот факт, что его нашли спасатели, а не местные жители, можно отнести к счастливой случайности.
На этом опасные находки не завершились. На дороге, ведущей из Николаевки в село Рай-Александровка, был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 152 мм.
Всего, как сообщает ведущий специалист отдела предотвращения ЧС Славянского районного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алена Сокур, за неделю сотрудники пиротехнической службы обследовали 19,32 га территории Донецкой области. Они нашли и обезвредили 543 взрывоопасных предмета. В это число вошли 244 артиллерийских снаряда, 44 минометные мины, 180 гранат.
Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо срочно сообщить об этом специалистам по телефонам 101 или 102. Чтобы избежать несчастного случая, нельзя подходить к опасной находке, тем более передвигать или трогать ее. Пиротехники советуют не пользоваться возле взрывоопасного предмета мобильными телефонами или другими средствами связи, поскольку они могут спровоцировать взрыв. Для звонка спасателям следует отойти на безопасное расстояние.
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На прошлой неделе пиротехники ГСЧС при плановом обследовании территории на выезде из Николаевки обнаружили минометную мину калибра 82 мм.