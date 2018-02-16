Запорожский суд посадил славянского боевика на 9 лет

Запорожский суд приговорил жителя Славянского района к 9 годам заключения за участие в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Как было установлено в ходе судебного слушания, в декабре 2015 года 24-летний житель Славянского района добровольно вступил в ряды боевиков. Он получил позывной «Туман» и был назначен на должность разведчика 1-го взвода разведроты 1-й Славянской бригады террористической организации «ДНР».

В камуфляжной форме, с огнестрельным оружием он, вместе с другими боевиками, дислоцировался в пгт Комсомольское Старобешевского района, расположенного на временно оккупированной территории. Ему поручили наблюдение за военнослужащими ВСУ. В октябре 2016 года сотрудники СБУ задержали предателя при пересечении блокпоста.

Своей вины в суде мужчина не признал, однако, по мнению коллегии судей Токмакского районного суда Запорожской области, где рассматривалось дело, предъявленные подозреваемому обвинения доказывают факт уголовного правонарушения. Суд признал экс-боевика виновным в ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации) и назначил ему в виде наказания 9 лет лишения свободы.