|22 февраля 2018
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«Славгорводоканал» столкнулся с очередной волной воровства чугунных крышек со смотровых колодцев. Хоть их и осталось не так много, злоумышленникам еще есть, чем поживиться: за пять дней предприятие недосчиталось крышек на 10 люках.
Об этом генеральный директор предприятия Андрей Кийко сообщил на аппаратном совещании 20 января. На сегодняшний день все колодцы накрыли, но тенденция такова, что ситуация складывается явно не в пользу водоканала. Люки продолжают бесследно исчезать, а обращения в правоохранительные органы результатов не приносят.
Вместо металлических крышек колодцы накрывают железобетонными либо пластиковыми, однако те оказываются далеко на столь долговечными, как их предшественники, и зачастую не выдерживают механических воздействий. Между тем, стоят они недешево: по данным Андрея Кийко, обычная бетонная крышка стоит порядка 900 гривен. Пластиковая обходится значительно дороже. За металлическую крышку скупщики металлолома столько денег дадут вряд ли.
Городской голова Вадим Лях поручил представителю горотдела полиции подготовить информацию о том, как ведется борьба с расхитителями коммунальной собственности, и озвучить ее на следующем совещании.
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• Сколько денег надо на медицину
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• В святогорской школе объявлен карантин
• У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки
• На Центральной кронируют тополя
• Кто отремонтирует обвалившуюся кровлю районной ветлечебницы
• Что делать, если газета не дошла до адресата
• Опорную школу обещают открыть к началу учебного года
• Планов громадье: «Сказку» отдать, игорный бизнес легализовать и построить Кремниевую долину
• Центр админуслуг откроется в июне, а «Прозрачный офис» - до конца года
• Славянцам предлагают сообща построить в Шелковичном парке крепость Тор
• Краеведы просят сохранить историческую память Славянска
• Памяти Анатолия Шамрая: славянцам представили новый выпуск «Святогорского альманаха»
• В Славянске возрождается «Весенний фристайл»
• Актеры из Ивано-Франковска заставили славянцев смеяться и плакать
16 февраля 2018
• Родительские комитеты: если быть, то зачем
• Проект «Жилье для переселенцев» зашел в тупик
• Запорожский суд посадил славянского боевика на 9 лет
• В Николаевке вновь опасная находка
• Насмерть переехал односельчанина
• Легковушка протаранила грузовик
• Искусанная лисой собака умерла от бешенства
• Прокуратура хочет вернуть Штепу за решетку
• Количество полицейских патрулей в Славянске увеличат
• Мировая практика или дедовский опыт: как в Славянске борются с гололедом
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Комментарии к статье «У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки»
«Славгорводоканал» столкнулся с очередной волной воровства чугунных крышек со смотровых колодцев. Хоть их и осталось не так много, злоумышленникам еще есть, чем поживиться: за пять дней предприятие недосчиталось крышек на 10 люках.