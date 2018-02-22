У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки

«Славгорводоканал» столкнулся с очередной волной воровства чугунных крышек со смотровых колодцев. Хоть их и осталось не так много, злоумышленникам еще есть, чем поживиться: за пять дней предприятие недосчиталось крышек на 10 люках.

Об этом генеральный директор предприятия Андрей Кийко сообщил на аппаратном совещании 20 января. На сегодняшний день все колодцы накрыли, но тенденция такова, что ситуация складывается явно не в пользу водоканала. Люки продолжают бесследно исчезать, а обращения в правоохранительные органы результатов не приносят.

Вместо металлических крышек колодцы накрывают железобетонными либо пластиковыми, однако те оказываются далеко на столь долговечными, как их предшественники, и зачастую не выдерживают механических воздействий. Между тем, стоят они недешево: по данным Андрея Кийко, обычная бетонная крышка стоит порядка 900 гривен. Пластиковая обходится значительно дороже. За металлическую крышку скупщики металлолома столько денег дадут вряд ли.

Городской голова Вадим Лях поручил представителю горотдела полиции подготовить информацию о том, как ведется борьба с расхитителями коммунальной собственности, и озвучить ее на следующем совещании.