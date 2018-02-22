 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Масленица: из невошедшего

У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки

Антон Скворцов
22 февраля 2018 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Пластиковые крышки, которые приходят на замену украденным металлическим, оказываются далеко не столь долговечными. Явный пример – раздавленный люк в районе дома №4 на улице Светлодарской, по которой время от времени курсирует большегрузный транспорт.

«Славгорводоканал» столкнулся с очередной волной воровства чугунных крышек со смотровых колодцев. Хоть их и осталось не так много, злоумышленникам еще есть, чем поживиться: за пять дней предприятие недосчиталось крышек на 10 люках.

Об этом генеральный директор предприятия Андрей Кийко сообщил на аппаратном совещании 20 января. На сегодняшний день все колодцы накрыли, но тенденция такова, что ситуация складывается явно не в пользу водоканала. Люки продолжают бесследно исчезать, а обращения в правоохранительные органы результатов не приносят. 

Вместо металлических крышек колодцы накрывают железобетонными либо пластиковыми, однако те оказываются далеко на столь долговечными, как их предшественники, и зачастую не выдерживают механических воздействий. Между тем, стоят они недешево: по данным Андрея Кийко, обычная бетонная крышка стоит порядка 900 гривен. Пластиковая обходится значительно дороже. За металлическую крышку скупщики металлолома столько денег дадут вряд ли. 

Городской голова Вадим Лях поручил представителю горотдела полиции подготовить информацию о том, как ведется борьба с расхитителями коммунальной собственности, и озвучить ее на следующем совещании.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 февраля 2018

Славянск примет областной конкурс чтецов

Нарушители правил благоустройства станут известны всем

Сколько денег надо на медицину

Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы

В святогорской школе объявлен карантин

Первый троллейбус купили

У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки

Масленица: из невошедшего

На Центральной кронируют тополя

Кто отремонтирует обвалившуюся кровлю районной ветлечебницы

Что делать, если газета не дошла до адресата

Опорную школу обещают открыть к началу учебного года

Планов громадье: «Сказку» отдать, игорный бизнес легализовать и построить Кремниевую долину

Центр админуслуг откроется в июне, а «Прозрачный офис» - до конца года

Славянцам предлагают сообща построить в Шелковичном парке крепость Тор

Краеведы просят сохранить историческую память Славянска

Перелетные спицы

Памяти Анатолия Шамрая: славянцам представили новый выпуск «Святогорского альманаха»

В Славянске возрождается «Весенний фристайл»

Актеры из Ивано-Франковска заставили славянцев смеяться и плакать

16 февраля 2018

Родительские комитеты: если быть, то зачем

Проект «Жилье для переселенцев» зашел в тупик

Запорожский суд посадил славянского боевика на 9 лет

В Николаевке вновь опасная находка

Насмерть переехал односельчанина

Легковушка протаранила грузовик

Искусанная лисой собака умерла от бешенства

Прокуратура хочет вернуть Штепу за решетку

Количество полицейских патрулей в Славянске увеличат

Мировая практика или дедовский опыт: как в Славянске борются с гололедом

Жертвам насилия теперь есть где приютиться

Также в разделе

Запорожский суд посадил славянского боевика на 9 лет

— 16 февраля 2018 —

Запорожский суд приговорил жителя Славянского района к 9 годам заключения за участие в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщила пресс-служба  Донецкой областной прокуратуры.

Читать далее ⇒

В Николаевке вновь опасная находка

— 16 февраля 2018 —

На прошлой неделе пиротехники ГСЧС при плановом обследовании территории на выезде из Николаевки обнаружили минометную мину калибра 82 мм. 

Читать далее ⇒

Насмерть переехал односельчанина

— 16 февраля 2018 —

Еще одно дорожно-транспортное происшествие в Славянском районе, но уже со смертельным исходом, произошло в начале этой недели.

Читать далее ⇒

Легковушка протаранила грузовик

— 16 февраля 2018 —

На прошлой неделе в Славянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки»

«Славгорводоканал» столкнулся с очередной волной воровства чугунных крышек со смотровых колодцев. Хоть их и осталось не так много, злоумышленникам еще есть, чем поживиться: за пять дней предприятие недосчиталось крышек на 10 люках.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Нарушители правил благоустройства станут известны всем

Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы

Первый троллейбус купили

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Славянск примет областной конкурс чтецов

В святогорской школе объявлен карантин

Памяти Анатолия Шамрая: славянцам представили новый выпуск «Святогорского альманаха»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Сколько денег надо на медицину

Что делать, если газета не дошла до адресата

Государственные земли начали передавать территориальным громадам

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Перелетные спицы

Непрестольные страсти

Генеральная ассамблея

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Пхенчхане проходят зимние Олимпийские игры

ФК «Славянск» и «Сапфир» подписали мировую

Португалия – чемпион Европы по футзалу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 февраля 2018

Славянск примет областной конкурс чтецов

Нарушители правил благоустройства станут известны всем

Сколько денег надо на медицину

Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы

В святогорской школе объявлен карантин

Первый троллейбус купили

У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки

Масленица: из невошедшего

На Центральной кронируют тополя

Кто отремонтирует обвалившуюся кровлю районной ветлечебницы

Что делать, если газета не дошла до адресата

Опорную школу обещают открыть к началу учебного года

Планов громадье: «Сказку» отдать, игорный бизнес легализовать и построить Кремниевую долину

Центр админуслуг откроется в июне, а «Прозрачный офис» - до конца года

Славянцам предлагают сообща построить в Шелковичном парке крепость Тор

Краеведы просят сохранить историческую память Славянска

Перелетные спицы

Памяти Анатолия Шамрая: славянцам представили новый выпуск «Святогорского альманаха»

В Славянске возрождается «Весенний фристайл»

Актеры из Ивано-Франковска заставили славянцев смеяться и плакать

16 февраля 2018

Родительские комитеты: если быть, то зачем

Проект «Жилье для переселенцев» зашел в тупик

Запорожский суд посадил славянского боевика на 9 лет

В Николаевке вновь опасная находка

Насмерть переехал односельчанина

Легковушка протаранила грузовик

Искусанная лисой собака умерла от бешенства

Прокуратура хочет вернуть Штепу за решетку

Количество полицейских патрулей в Славянске увеличат

Мировая практика или дедовский опыт: как в Славянске борются с гололедом

Жертвам насилия теперь есть где приютиться

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top