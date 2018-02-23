Полиция освободила детей, которых угрожал убить собственный отец

На прошлой неделе сотрудникам Славянского горотдела полиции пришлось освобождать двух детей, которых взял в заложники и угрожал убить собственный отец.

Этот вопиющий случай произошел в Славянском районе. Все началось с того, что 36-летний агрессор позвонил по телефону 102 и без объяснения причин потребовал приезда всех экстренных служб.

Когда по указанному адресу прибыл наряд полиции, выяснилось, что звонивший закрылся в доме вместе со своим отцом и двумя детьми в возрасте 5 и 9 лет, угрожает им расправой, хочет сжечь дом и покончить жизнь самоубийством. Мужчина был нетрезв и разговаривал с правоохранителями через окно.

К переговорам была привлечена группа коммуникации, параллельно оперативники собирали информацию о хозяине дома и проверяли его по базам данных МВД. В результате часового общения мужчина отпустил детей, после чего был задержан полицейскими. К счастью, никто не пострадал. Мерами по освобождению заложников руководил лично глава горотдела Сергей Алешин.

Во время осмотра дома правоохранители обнаружили ножи и канистру с бензином, приготовленные задержанным для совершения преступления.

Осмотрев злоумышленника, медики констатировали, что тот нуждается в психиатрической помощи. Выяснилось, что до этого случая он уже не раз проходил лечение в специализированной больнице.

Сотрудники ювенальной превенции решают вопрос о помещении братьев в Центр социально-психологической реабилитации, где ребята будут находиться под круглосуточным наблюдением специалистов.