Полиция освободила детей, которых угрожал убить собственный отец

|23 февраля 2018
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На прошлой неделе сотрудникам Славянского горотдела полиции пришлось освобождать двух детей, которых взял в заложники и угрожал убить собственный отец.
Этот вопиющий случай произошел в Славянском районе. Все началось с того, что 36-летний агрессор позвонил по телефону 102 и без объяснения причин потребовал приезда всех экстренных служб.
Когда по указанному адресу прибыл наряд полиции, выяснилось, что звонивший закрылся в доме вместе со своим отцом и двумя детьми в возрасте 5 и 9 лет, угрожает им расправой, хочет сжечь дом и покончить жизнь самоубийством. Мужчина был нетрезв и разговаривал с правоохранителями через окно.
К переговорам была привлечена группа коммуникации, параллельно оперативники собирали информацию о хозяине дома и проверяли его по базам данных МВД. В результате часового общения мужчина отпустил детей, после чего был задержан полицейскими. К счастью, никто не пострадал. Мерами по освобождению заложников руководил лично глава горотдела Сергей Алешин.
Во время осмотра дома правоохранители обнаружили ножи и канистру с бензином, приготовленные задержанным для совершения преступления.
Осмотрев злоумышленника, медики констатировали, что тот нуждается в психиатрической помощи. Выяснилось, что до этого случая он уже не раз проходил лечение в специализированной больнице.
Сотрудники ювенальной превенции решают вопрос о помещении братьев в Центр социально-психологической реабилитации, где ребята будут находиться под круглосуточным наблюдением специалистов.
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На прошлой неделе сотрудникам Славянского горотдела полиции пришлось освобождать двух детей, которых взял в заложники и угрожал убить собственный отец.