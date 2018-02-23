Как спасатели проводят профилактическую работу с населением

В зимний период, как показывает многолетняя статистика, возрастает число бытовых пожаров. Как объяснила ведущий специалист отдела предотвращения ЧС Славянского районного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алена Сокур, это происходит из-за большой нагрузки на электросети, нарушения эксплуатации печного отопления и из-за использования самодельных обогревательных приборов.

- Поэтому во время отопительного сезона особенно остро стоит вопрос профилактической работы с населением, - рассказывает Алена Сокур. - Для этого спасатели регулярно проводят рейды в частном секторе.

В своих беседах специалисты ГСЧС призывают жителей города проявлять сознательность и соблюдать правила противопожарной безопасности. Они объясняют, как можно уберечь здание от огня, сделать его безопасным, избежать травм и материального убытка. При проведении беседы спасатели вручают гражданам памятки с информацией о правилах противопожарной безопасности и телефонами экстренных служб.