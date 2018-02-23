Мать сообщила в полицию о том, что сын курит травку

В течение двух дней минувшей недели сотрудники Славянского горотдела полиции задокументировали 6 фактов хранения наркотиков. Запрещенные вещества изымались во время патрулирования улиц, а также при реагировании на сообщение, поступившее на линию 102.

С заявлением о том, что ее 45-летний сын, будучи дома, курит явно не табак, в полицию по телефону сообщила жительница поселка Мирное. Прибыв по указанному адресу, участковые офицеры полиции действительно обнаружили у курильщика целлофановый пакет с высушенной коноплей весом около 200 граммов.

Еще четверо любителей марихуаны в возрасте от 30 до 60 лет были выявлены в разных районах города патрульными нарядами. А у одного из пассажиров на железнодорожном вокзале, чей внешний вид привлек внимание правоохранителей, был обнаружен шприц с жидкостью – предположительно, наркотического свойства. Задержанный мужчина 1983 года рождения оказался жителем Краматорска.

Наркотические вещества были изъяты и отправлены на экспертизу. Информация по всем фактам внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса, чья санкция предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.