Участник АТО через суд восстановился на работе в школе искусств

Несколько дней назад Славянский горрайоный суд признал незаконным решение руководства КУ «Школа искусств г. Славянска» об увольнении Михаила Кирилюка, ушедшего служить в АТО.

Конфликтная ситуация создалась после того, как в июне 2016 года работавший в учреждении слесарем Михаил Кирилюк заключил контракт с Министерством обороны Украины. По закону, на время действия контракта за ним должно было сохраняться рабочее место и выплачиваться среднемесячная зарплата. Однако уже через месяц зарплату АТОшнику перестали выплачивать, а в октябре его уволили.

Объясняя такое решение, директор городской школы искусств Алексей Кулешов сообщил, что увольнение выполнялось по согласию сторон, на основании заявления, переданного в учреждение дочкой воина-контрактника. Сам Михаил Кирилюк заявляет, что такого заявления не писал, а о своем увольнении узнал заочно, находясь на лечении в госпитале в городе Ирпень.

Судебное разбирательство поданного Кирилюком иска началось осенью 2017-го и проходило в несколько слушаний. За это время у АТОшника сменился правозащитник. Вместо гарантированного государством адвоката, интересы истца начал представлять юрист-общественник. Окончательное решение по делу Славянский горрайоный суд принял 14 февраля 2018 года. Изучив предоставленные материалы, судья постановил признать решение об увольнении Кирилюка незаконным, восстановить его на работе, уплатив порядка 35 тыс. грн компенсации. 3 тысячи из этой суммы составляет заявленный АТОшником моральный ущерб. Сторона ответчика решение суда оспаривать не намерена и согласна выплатить установленную судом сумму - исходя из финансовых возможностей учреждения.

К исполнению своих должностных обязанностей восстановленный на работе слесарь собирается приступить с 1 марта.