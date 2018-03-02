Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице

На прошлой неделе в одном из кафе Славянска произошла поножовщина, в результате которой 58-летний посетитель получил ранения, несовместимые с жизнью.

Свидетели происшествия рассказали правоохранителям, что мужчины выпивали за соседними столиками. В какой-то момент между ними возникла словесная перепалка, после чего один достал из рукава нож, несколько раз ударил им второго и скрылся.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Медики установили, что мужчина 1959 г. р. получил четыре ножевых ранения живота и грудной клетки, одно из которых пришлось в область сердца. Спасти жизнь потерпевшего не удалось: от повреждения внутренних органов он скончался на операционном столе.

Полицейским удалось быстро установить личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1984 года рождения. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По факту убийства открыто уголовное производство согласно ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса, которая влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.