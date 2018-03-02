Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице

|2 марта 2018
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На прошлой неделе в одном из кафе Славянска произошла поножовщина, в результате которой 58-летний посетитель получил ранения, несовместимые с жизнью.
Свидетели происшествия рассказали правоохранителям, что мужчины выпивали за соседними столиками. В какой-то момент между ними возникла словесная перепалка, после чего один достал из рукава нож, несколько раз ударил им второго и скрылся.
Пострадавшему вызвали скорую помощь. Медики установили, что мужчина 1959 г. р. получил четыре ножевых ранения живота и грудной клетки, одно из которых пришлось в область сердца. Спасти жизнь потерпевшего не удалось: от повреждения внутренних органов он скончался на операционном столе.
Полицейским удалось быстро установить личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1984 года рождения. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.
По факту убийства открыто уголовное производство согласно ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса, которая влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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1 марта 2018
• Длинные руки на короткой ноге
• 110 квадратов и 3,5 тысячи на отопление: как живет градоначальник Славянска
• Определены победители ежегодного конкурса имени Михаила Петренко
• В «Теплице» успешные предприниматели учили славянцев, как создавать свой бизнес
• Наручные часы – настоящее в виртуальном мире
• Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку
28 февраля 2018
• В Пхенчхане завершились Олимпийские игры
• Турнир по футзалу памяти Юрия Скиданова
• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
27 февраля 2018
• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
• Субсидии без ID-карт не пересчитают
• Женщин приглашают на концерты
• Заболеваемость ОРВИ опять выросла
• Почему на выходных мкр-н Артема получал воду с перебоями
• Спортсменов поздравили со стипендиями
• В Славянске почтили память Романа Напрягло
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Комментарии к статье «Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице »
На прошлой неделе в одном из кафе Славянска произошла поножовщина, в результате которой 58-летний посетитель получил ранения, несовместимые с жизнью.