Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП

Вечером, 24 февраля, в Славянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека: 27-летняя жительница села Сергеевка и ее 32-летний односельчанин. Водитель с места происшествия скрылся. На его поиски правоохранителям потребовалось три дня.

Сигнал об инциденте на пульт дежурного поступил от фельшера скорой помощи около 19:00. Медик сообщал, что в больнице обслужены двое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Состояние женщины врачи оценили как «повреждения средней тяжести», мужчине досталось больше – от столкновения с автомобилем он впал в кому.

Поскольку с места ДТП виновник скрылся, его розыск правоохранителям пришлось начинать буквально с нуля. Дополнительная сложность заключалось в том, что на месте аварии оперативникам не удалось обнаружить никаких зацепок: ни фрагментов автомобиля, по которым можно было бы установить его цвет и марку, ни следов шин, ни очевидцев.

Сотрудники группы реагирования изучили видеозаписи камер наружного наблюдения, установленных на возможных маршрутах движения разыскиваемого автомобиля, а также опросили более 100 проживающих неподалеку граждан и проверили около полусотни владельцев автотранспорта. Изначально под подозрение попали несколько машин, по каждой из них пришлось провести индивидуальную поверку. В результате данных мероприятий полицейские установили, что виновником дорожно-транспортного происшествия является 42-летний житель Краматорска. Его причастность к аварии подтверждается наличием на корпусе машины характерных механических повреждений.

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, в настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством).