Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП

|2 марта 2018
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Вечером, 24 февраля, в Славянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека: 27-летняя жительница села Сергеевка и ее 32-летний односельчанин. Водитель с места происшествия скрылся. На его поиски правоохранителям потребовалось три дня.
Сигнал об инциденте на пульт дежурного поступил от фельшера скорой помощи около 19:00. Медик сообщал, что в больнице обслужены двое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Состояние женщины врачи оценили как «повреждения средней тяжести», мужчине досталось больше – от столкновения с автомобилем он впал в кому.
Поскольку с места ДТП виновник скрылся, его розыск правоохранителям пришлось начинать буквально с нуля. Дополнительная сложность заключалось в том, что на месте аварии оперативникам не удалось обнаружить никаких зацепок: ни фрагментов автомобиля, по которым можно было бы установить его цвет и марку, ни следов шин, ни очевидцев.
Сотрудники группы реагирования изучили видеозаписи камер наружного наблюдения, установленных на возможных маршрутах движения разыскиваемого автомобиля, а также опросили более 100 проживающих неподалеку граждан и проверили около полусотни владельцев автотранспорта. Изначально под подозрение попали несколько машин, по каждой из них пришлось провести индивидуальную поверку. В результате данных мероприятий полицейские установили, что виновником дорожно-транспортного происшествия является 42-летний житель Краматорска. Его причастность к аварии подтверждается наличием на корпусе машины характерных механических повреждений.
Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, в настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством).
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• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
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• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
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1 марта 2018
• Длинные руки на короткой ноге
• 110 квадратов и 3,5 тысячи на отопление: как живет градоначальник Славянска
• Определены победители ежегодного конкурса имени Михаила Петренко
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• Наручные часы – настоящее в виртуальном мире
• Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку
28 февраля 2018
• В Пхенчхане завершились Олимпийские игры
• Турнир по футзалу памяти Юрия Скиданова
• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
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• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
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Комментарии к статье «Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП»
Вечером, 24 февраля, в Славянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека: 27-летняя жительница села Сергеевка и ее 32-летний односельчанин. Водитель с места происшествия скрылся. На его поиски правоохранителям потребовалось три дня.