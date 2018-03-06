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Фотофакт

Искусство или вандализм

Контейнеры продолжают гореть

Антон Скворцов
6 марта 2018 Просмотров: 160 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

КАТП продолжает терять пластиковые контейнеры для сбора ТБО. Очередной бак сгорел на улице Банковской.

Директор КАТП Константин Водопьянов убежден, что причина данного явления кроется в целенаправленных поджогах, поскольку в зимнюю погоду возгорание от брошенного окурка или спички крайне маловероятно. Ввиду случившегося подано заявление в полицию. 

Подобной тенденцией руководство предприятия крайне обеспокоено. «С такими темпами до конца года мы останемся вообще без контейнеров», - обозначил печальную перспективу директор КАТП, отметив, что стоимость одного бака на сегодняшний день составляет около 8 тысяч гривен.

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Комментарии к статье «Контейнеры продолжают гореть»

КАТП продолжает терять пластиковые контейнеры для сбора ТБО. Очередной бак сгорел на улице Банковской.

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