Контейнеры продолжают гореть

|6 марта 2018
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КАТП продолжает терять пластиковые контейнеры для сбора ТБО. Очередной бак сгорел на улице Банковской.
Директор КАТП Константин Водопьянов убежден, что причина данного явления кроется в целенаправленных поджогах, поскольку в зимнюю погоду возгорание от брошенного окурка или спички крайне маловероятно. Ввиду случившегося подано заявление в полицию.
Подобной тенденцией руководство предприятия крайне обеспокоено. «С такими темпами до конца года мы останемся вообще без контейнеров», - обозначил печальную перспективу директор КАТП, отметив, что стоимость одного бака на сегодняшний день составляет около 8 тысяч гривен.
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• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
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• Карантин в школах Славянска: дубль второй
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• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
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• Бывший садик продают за полцены
• Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет
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Комментарии к статье «Контейнеры продолжают гореть»
КАТП продолжает терять пластиковые контейнеры для сбора ТБО. Очередной бак сгорел на улице Банковской.