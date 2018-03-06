Контейнеры продолжают гореть

Директор КАТП Константин Водопьянов убежден, что причина данного явления кроется в целенаправленных поджогах, поскольку в зимнюю погоду возгорание от брошенного окурка или спички крайне маловероятно. Ввиду случившегося подано заявление в полицию.

Подобной тенденцией руководство предприятия крайне обеспокоено. «С такими темпами до конца года мы останемся вообще без контейнеров», - обозначил печальную перспективу директор КАТП, отметив, что стоимость одного бака на сегодняшний день составляет около 8 тысяч гривен.