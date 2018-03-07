У пенсионерки выманили 22 тысячи гривен

|7 марта 2018
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Под видом помощи внуку, попавшему в беду, злоумышленники выманили у 80-летней жительницы Николаевки крупную сумму денег.
Начиная с середины февраля, пожилой женщине стал звонить неизвестный мужчина и сообщать, что ее внук попал в неприятности и ему нужны деньги. Парень в это время был на заработках в Польше, поэтому бабушка связаться с ним не могла, а позвонить родителям не догадалась.
С каждым звонком находился новый повод, и каждый раз женщина расставалась с частью своих сбережений. Деньги она отдавала мужчине, который приходил к ней, представляясь другом внука.
Обман раскрылся, когда старушка наконец-то связалась с родителями и узнала, что с внуком все в порядке. К тому времени она успела отдать неизвестным 22 тысячи гривен.
После этого на звонки «друзья» отвечать резко перестали и вообще исчезли с горизонта. Несчастной жертве мошенников больше ничего не оставалось, как обратиться в полицию.
Сведения о происшедшем внесены в ЕРДР по признакам ч.1 ст. 190 УК «Мошенничество».
Полиция призывает жителей Славянска и района постоянно напоминать об опасности мошенничества пожилым родственникам и знакомым, сообщать о каждом подозрительном звонке или визите незнакомых людей и не стесняться звонить по телефону 102.
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• «Не грустно, но и не радостно»: городская клиническая больница
• Славянские волонтеры организовали массовую стерилизацию бездомных собак
• Информационная кампания «Бюджета участия» вступает в активную фазу
• Как развивать зеленый туризм на Донетчине
• «Родничок» показал отчетный концерт
• Казино Вулкан - прямой путь к победе
• В Славянске вспоминали историю города по старым фотографиям
6 марта 2018
• Контейнеры продолжают гореть
• В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек
• УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города
• С гололедом борются по мере сил
• Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько
• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
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• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
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Под видом помощи внуку, попавшему в беду, злоумышленники выманили у 80-летней жительницы Николаевки крупную сумму денег.