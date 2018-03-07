У пенсионерки выманили 22 тысячи гривен

Начиная с середины февраля, пожилой женщине стал звонить неизвестный мужчина и сообщать, что ее внук попал в неприятности и ему нужны деньги. Парень в это время был на заработках в Польше, поэтому бабушка связаться с ним не могла, а позвонить родителям не догадалась.

С каждым звонком находился новый повод, и каждый раз женщина расставалась с частью своих сбережений. Деньги она отдавала мужчине, который приходил к ней, представляясь другом внука.

Обман раскрылся, когда старушка наконец-то связалась с родителями и узнала, что с внуком все в порядке. К тому времени она успела отдать неизвестным 22 тысячи гривен.

После этого на звонки «друзья» отвечать резко перестали и вообще исчезли с горизонта. Несчастной жертве мошенников больше ничего не оставалось, как обратиться в полицию.

Сведения о происшедшем внесены в ЕРДР по признакам ч.1 ст. 190 УК «Мошенничество».

Полиция призывает жителей Славянска и района постоянно напоминать об опасности мошенничества пожилым родственникам и знакомым, сообщать о каждом подозрительном звонке или визите незнакомых людей и не стесняться звонить по телефону 102.