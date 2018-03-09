Октябрьский суд Харькова отказался рассматривать дело Штепы

|9 марта 2018
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На общем собрании судей Октябрьского райсуда г. Харькова было принято решение вернуть дело экс-мэра Славянска Нели Штепы в Апелляционный суд Харьковской области. Целью возврата является передача дела в другой суд.
Как сообщила пресс-служба Октябрьского райсуда, заседание по делу Штепы должно было начаться 28 февраля. Однако двум судьям из коллегии, которая должна была вести слушание, адвокаты обвиняемой заявили отвод. После этого повторное автораспределение дела между судьями уголовной специализации стало невозможным. Один из судей заявил самоотвод еще раньше, и поскольку их всего шесть, трое оказались уже отведенными.
Собрание судей рассматривало возможность включить в автораспределение судей гражданской специализации, но отказалось от такого шага. Поэтому было принято решение вернуть дело в Апелляционный суд Харьковской области, что и произошло 2 марта.
Напомним, что Нелю Штепу начинали судить в Червонозаводском райсуде, потом дело передали в Коминтерновский, потом - в Ленинский суд. 11 января две коллегии судей Ленинского суда взяли самоотвод, и дело передали в Октябрьский суд. Здесь рассмотрение должно было начаться заново - в пятый раз.
Отметим, что в Харькове есть еще Дзержинский, Киевский и Фрунзенский районные суды. Что произойдет, когда судей не хватит и там, пока неясно.
Напомним, что Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.
Во вторник, 6 марта, стало известно, что Апелляционный суд Харьковской области направил дело экс-мэра Славянска Нели Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд. Об этом сообщил адвокат бывшей градоначальницы Александр Тананакин. По его словам, судьи, которые будут вести дело, пока не назначены. Поэтому, когда состоится подготовительное заседание, неизвестно.
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Комментарии к статье «Октябрьский суд Харькова отказался рассматривать дело Штепы»
На общем собрании судей Октябрьского райсуда г. Харькова было принято решение вернуть дело экс-мэра Славянска Нели Штепы в Апелляционный суд Харьковской области. Целью возврата является передача дела в другой суд.