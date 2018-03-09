Славянец изготавливал детское порно с пасынком в главной роли

В Славянске 1 марта был задержан 50-летний мужчина, долгое время изготавливавший и распространявший детскую порнографическую продукцию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, задержание проводили сотрудники нацполиции, прокуратуры и управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Как выяснилось, местный житель находился в розыске с сентября прошлого года.

Мини-студию, где изготавливалось детское порно, он организовал в собственном частном доме. «Героем» роликов, в числе прочих, был пасынок задержанного. Теперь досудебному следствию предстоит установить количество жертв извращенца.

Во время санкционированного обыска в доме изъяли большое количество продукции с эксклюзивным контентом детской порнографии. Компьютерную технику, накопители, фото- и видеотехнику, при помощи которой снимались половые отношения с детьми.

На данный момент действия задержанного квалифицированы по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение предметов, содержащих детскую порнографию) УК Украины. Окончательная правовая квалификация будет присвоена после проведения всех следственных действий.