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Фотофакт

Искусство или вандализм

Охрана задержала мужчину, пытавшегося обокрасть кассу

Павел Коротенко
9 марта 2018 Просмотров: 84 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В одном из супермаркетов Славянска сотрудники службы охраны задержали 35-летнего местного жителя, пытавшегося выхватить деньги из кассы.

По словам работников магазина, около 18:00, когда кассир рассчитывала очередного покупателя, к кассе подошел мужчина и внезапно попытался выхватить из кассового аппарата выручку. Мгновенно сориентировавшись, продавщица закрыла кассу, и грабителю удалось лишь порвать ухваченную им 500-гривневую купюру. Подоспевшие сотрудники охраны задержали злоумышленника и передали его правоохранительным органам. Полицейским задержанный пояснил, что хотел таким образом разжиться деньгами.

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела, в настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 УК Украины (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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Комментарии к статье «Охрана задержала мужчину, пытавшегося обокрасть кассу»

В одном из супермаркетов Славянска сотрудники службы охраны задержали 35-летнего местного жителя, пытавшегося выхватить деньги из кассы.

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