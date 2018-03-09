Охрана задержала мужчину, пытавшегося обокрасть кассу

По словам работников магазина, около 18:00, когда кассир рассчитывала очередного покупателя, к кассе подошел мужчина и внезапно попытался выхватить из кассового аппарата выручку. Мгновенно сориентировавшись, продавщица закрыла кассу, и грабителю удалось лишь порвать ухваченную им 500-гривневую купюру. Подоспевшие сотрудники охраны задержали злоумышленника и передали его правоохранительным органам. Полицейским задержанный пояснил, что хотел таким образом разжиться деньгами.

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела, в настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 УК Украины (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.