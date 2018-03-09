Краматорчанин, вырубавший лес, оказался на скамье подсудимых

|9 марта 2018
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По информации пресс-службы прокуратуры Донецкой области, сотрудниками подразделения завершено досудебное расследование в отношении 27-летнего жителя Краматорска, подозреваемого в незаконной вырубке леса.
В ходе следствия было установлено, что в ноябре 2017 года вышеуказанный гражданин уверил пятерых своих знакомых в том, что у него есть специальное разрешение на вырубку древесины. На своем автомобиле «ЗАЗ-3302» он привез подельников на территорию Андреевского сельсовета Славянского района. Воспользовавшись цепной бензопилой, злоумышленник срезал 114 акаций, а его помощники загрузили разрезанные стволы деревьев в кузов автотранспорта. По оценке экспертов, действия «черных лесорубов» нанесли государству ущерб в размере 640 тыс. грн.
На сегодняшний день следствие располагает достаточным количеством доказательств вины подозреваемого. Его действия квалифицируются по ч. 1 ст. 246 УК Украины (незаконная вырубка леса). Данная статья предусматривает достаточно широкий спектр наказания – о штрафа до лишения свободы сроком на 3 года. Какое из них будет применено к злоумышленнику, предстоит решить суду.
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• «Славгорводоканал» начал отключать должников «Спрутом»
• «Не грустно, но и не радостно»: железнодорожная больница
• «Не грустно, но и не радостно»: родильный дом
• «Не грустно, но и не радостно»: детская больница
• «Не грустно, но и не радостно»: городская клиническая больница
• Славянские волонтеры организовали массовую стерилизацию бездомных собак
• Информационная кампания «Бюджета участия» вступает в активную фазу
• Как развивать зеленый туризм на Донетчине
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• Казино Вулкан - прямой путь к победе
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6 марта 2018
• Контейнеры продолжают гореть
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• УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города
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Комментарии к статье «Краматорчанин, вырубавший лес, оказался на скамье подсудимых»
По информации пресс-службы прокуратуры Донецкой области, сотрудниками подразделения завершено досудебное расследование в отношении 27-летнего жителя Краматорска, подозреваемого в незаконной вырубке леса.