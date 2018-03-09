Краматорчанин, вырубавший лес, оказался на скамье подсудимых

В ходе следствия было установлено, что в ноябре 2017 года вышеуказанный гражданин уверил пятерых своих знакомых в том, что у него есть специальное разрешение на вырубку древесины. На своем автомобиле «ЗАЗ-3302» он привез подельников на территорию Андреевского сельсовета Славянского района. Воспользовавшись цепной бензопилой, злоумышленник срезал 114 акаций, а его помощники загрузили разрезанные стволы деревьев в кузов автотранспорта. По оценке экспертов, действия «черных лесорубов» нанесли государству ущерб в размере 640 тыс. грн.

На сегодняшний день следствие располагает достаточным количеством доказательств вины подозреваемого. Его действия квалифицируются по ч. 1 ст. 246 УК Украины (незаконная вырубка леса). Данная статья предусматривает достаточно широкий спектр наказания – о штрафа до лишения свободы сроком на 3 года. Какое из них будет применено к злоумышленнику, предстоит решить суду.