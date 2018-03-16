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Фотофакт

Фрагменты мирового океана

На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений

Светлана Вьюниченко
16 марта 2018 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Праздник весны 8 марта запомнился славянцам резонансным происшествием, случившимся в районе БЗС. Днем патрульные полицейские получили сообщение от охранника рынка, расположенного в районе бензозаправочной станции, что по рынку ходят двое неизвестных - с гранатой и пистолетом.

Когда патрульные приехали, граната оказалась уже взорванной. В результате взрыва пострадал 58-летний мужчина. Вызванная на место происшествия бригада «скорой помощи» предварительно диагностировала у него повреждение мягких тканей левой руки и мягких тканей головы. 

По словам свидетелей, неизвестные, подорвавшие гранату, побежали в сторону Славкурорта. В их поиске и задержании принимали участие несколько патрульных экипажей. Нарушителей задержали в лесополосе Славянского курорта.  

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, ими оказались двое военнослужащих ВСУ. Оружие они применили из хулиганских побуждений. 

В настоящее время Национальная полиция и Военная служба правопорядка ВСУ проводят служебное расследование.

«Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО. По завершению служебного расследования виновные будут привлечены к ответственности», - говорится в сообщении.

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Комментарии к статье «На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений»

Праздник весны 8 марта запомнился славянцам резонансным происшествием, случившимся в районе БЗС. Днем патрульные полицейские получили сообщение от охранника рынка, расположенного в районе бензозаправочной станции, что по рынку ходят двое неизвестных - с гранатой и пистолетом.

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