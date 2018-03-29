Директор святогорского пансионата подрабатывал «черным лесорубом»

|29 марта 2018
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Директор одного из святогорских пансионатов осужден за самовольную вырубку деревьев в Национальном природном парке «Святые горы». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Как было установлено, 55-летний директор решил отапливать жилые помещения пансионата за счет деревьев ольхи, которые росли в Национальном парке. При помощи бензопилы он самостоятельно спилил ольху на 25 тыс. гривен. Действия «черного лесоруба» удалось остановить при помощи общественной организации «Стоп, коррупция», представители которой обратились за помощью в славянскую прокуратуру.
Мужчине вынесли обвинение по ч. 1 ст. 246 (незаконная вырубка леса) УК Украины. Согласно приговору суда незаконная деятельность обошлась предприимчивому директору в штраф в размере 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Эта сумма составила 5100 грн. Кроме того, ему пришлось вернуть государству 25 тыс. гривен причиненного ущерба.
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• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
• В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо
• В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою
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• Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске
• Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов
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Директор одного из святогорских пансионатов осужден за самовольную вырубку деревьев в Национальном природном парке «Святые горы». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.