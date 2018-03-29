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Фотофакт

Фестивальные локации

Директор святогорского пансионата подрабатывал «черным лесорубом»

Светлана Вьюниченко
29 марта 2018 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Директор одного из святогорских пансионатов осужден за самовольную вырубку деревьев в Национальном природном парке «Святые горы». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. 

Как было установлено, 55-летний директор решил отапливать жилые помещения пансионата за счет деревьев ольхи, которые росли в Национальном парке. При помощи бензопилы он самостоятельно спилил ольху на 25 тыс. гривен. Действия «черного лесоруба» удалось остановить при помощи общественной организации «Стоп, коррупция», представители которой обратились за помощью в славянскую прокуратуру. 

Мужчине вынесли обвинение по ч. 1 ст. 246 (незаконная вырубка леса) УК Украины. Согласно приговору суда незаконная деятельность обошлась предприимчивому директору в штраф в размере 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Эта сумма составила 5100 грн. Кроме того, ему пришлось вернуть государству 25 тыс. гривен причиненного ущерба.

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Комментарии к статье «Директор святогорского пансионата подрабатывал «черным лесорубом»»

Директор одного из святогорских пансионатов осужден за самовольную вырубку деревьев в Национальном природном парке «Святые горы». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. 

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