Директор святогорского пансионата подрабатывал «черным лесорубом»

Директор одного из святогорских пансионатов осужден за самовольную вырубку деревьев в Национальном природном парке «Святые горы». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как было установлено, 55-летний директор решил отапливать жилые помещения пансионата за счет деревьев ольхи, которые росли в Национальном парке. При помощи бензопилы он самостоятельно спилил ольху на 25 тыс. гривен. Действия «черного лесоруба» удалось остановить при помощи общественной организации «Стоп, коррупция», представители которой обратились за помощью в славянскую прокуратуру.

Мужчине вынесли обвинение по ч. 1 ст. 246 (незаконная вырубка леса) УК Украины. Согласно приговору суда незаконная деятельность обошлась предприимчивому директору в штраф в размере 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Эта сумма составила 5100 грн. Кроме того, ему пришлось вернуть государству 25 тыс. гривен причиненного ущерба.