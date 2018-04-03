Прохожий полтора часа просидел в канаве с ледяной водой

|3 апреля 2018
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На улице Машчерметовской прохожий угодил в дренажную канаву с ледяной водой и просидел там полтора часа.
Об инциденте, который случился 23 марта, сообщила квартальная района Мясокобинат Наталья Буркова. По ее словам, глубина ямы около двух метров, поэтому самостоятельно выбраться из нее мужчина не мог. Его освободили работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. К этому времени пострадавший получил переохлаждение такой степени, что не мог говорить. Состояние его здоровья в настоящий момент неизвестно.
Во избежание подобных случаев Наталья Буркова призвала КП «Водопонижение» оградить опасный участок.
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29 марта 2018
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• Анализируем выбор: 13 врачей со стажем более 40 лет, 9 специалистов без категорий
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• На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия
• С 1 апреля в водоемах Донецкой области - нерестовый запрет
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28 марта 2018
• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
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На улице Машчерметовской прохожий угодил в дренажную канаву с ледяной водой и просидел там полтора часа.