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Фотофакт

Как рождаются анекдоты

Прохожий полтора часа просидел в канаве с ледяной водой

Антон Скворцов
3 апреля 2018 Просмотров: 94 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Квартальная микрорайона Наталья Буркова поблагодарила работников ГСЧС, которые помогли мужчине выбраться из водного плена.

На улице Машчерметовской прохожий угодил в дренажную канаву с ледяной водой и просидел там полтора часа.

Об инциденте, который случился 23 марта, сообщила квартальная района Мясокобинат Наталья Буркова. По ее словам, глубина ямы около двух метров, поэтому самостоятельно выбраться из нее мужчина не мог. Его освободили работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. К этому времени пострадавший получил переохлаждение такой степени, что не мог говорить. Состояние его здоровья в настоящий момент неизвестно.

Во избежание подобных случаев Наталья Буркова призвала КП «Водопонижение» оградить опасный участок. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • В течение минувшей недели силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» устранена 21 авария на водопроводных сетях и 38 засоров канализации. 
  • Среднесуточный объем водоснабжения города находился в пределах 23,5 тысячи кубометров. 18,5 тыс. Славянск получал от КП «Компания «Вода Донбасса», 5 тысяч – от фильтровальной станции. 
  • В связи с ремонтными работами 3 апреля на водопроводной насосной станции №4, обеспечивающей водоснабжение микрорайонов Артема и Лесной, были возможны перебои с подачей воды на верхние этажи многоквартирных домов.
  • На смотровые колодцы водопроводно-канализационных сетей уложены 4 новые крышки взамен отсутствующих или поврежденных. Всего с начала года силами водоканала накрыты 45 колодцев. 
  • В связи с реконструкцией здания поликлиники на ул. Малогородской,142-а, 3 апреля с 8:00 была прекращена подача воды в Железнодорожный микрорайон. Работы завершили в течение дня. 
  • По данным ГСЧС, в отчетном периоде в районе озера Репного был обнаружен артиллерийский снаряд. 
  • В ходе проведенного на прошлой неделе в микрорайоне Черевковка рейда сотрудники водоканала отключили 6 абонентов, чей суммарный долг за услуги водоснабжения составил 8,9 тысячи гривен. Еще трое должников во избежание применения к ним крайней меры уплатили 2,6 тысячи гривен задолженности.   
  • После таяния снега возле мусорных контейнеров обнаружились отходы, которые коммунальники не убрали зимой. Директор КАТП Константин Водопьянов пообещал исправить этот недостаток в кратчайшие сроки.  
  • В Славянске стартовала кампания по заключению договоров населения с семейными врачами. Начальник отдела здравоохранения Елена Джим сообщила, что почин сопровождался техническими проблемами: зависал основной сервер, что несколько замедлило процесс.

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Комментарии к статье «Прохожий полтора часа просидел в канаве с ледяной водой»

На улице Машчерметовской прохожий угодил в дренажную канаву с ледяной водой и просидел там полтора часа.

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