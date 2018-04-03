Прохожий полтора часа просидел в канаве с ледяной водой

Об инциденте, который случился 23 марта, сообщила квартальная района Мясокобинат Наталья Буркова. По ее словам, глубина ямы около двух метров, поэтому самостоятельно выбраться из нее мужчина не мог. Его освободили работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. К этому времени пострадавший получил переохлаждение такой степени, что не мог говорить. Состояние его здоровья в настоящий момент неизвестно.

Во избежание подобных случаев Наталья Буркова призвала КП «Водопонижение» оградить опасный участок.

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