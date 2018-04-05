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Фотофакт

Как рождаются анекдоты

В Славянске выросла заболеваемость туберкулезом

Антон Скворцов
5 апреля 2018 Просмотров: 15 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В прошлом году в Славянске выросла заболеваемость туберкулезом. Если в 2016 году показатель составлял 48,2 на 100 тыс. населения, то в 2017-м - 65,4 на 100 тыс. человек. Вырос и показатель смертности: с 7,9 умерших на сто тысяч в 2016 году до 11,2 в 2017-м.

Об этом говорится в справке, подготовленной славянским городским Центром здоровья ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который  ежегодно отмечается 24 марта. 

 

В этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об обнаруженном им возбудителе туберкулеза. За это открытие в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины.

В то же время, наблюдается существенное уменьшение показателя заболеваемости жителей города деструктивными формами туберкулеза – с 56,9 на 100 тысяч населения в 2016 году до 38 случаев на 100 тысяч в прошлом. 

Центр здоровья напоминает, что туберкулез является острым инфекционным заболеванием, от которого могут страдать все органы и системы человеческого организма. Чаще всего болезнь поражает органы дыхания.

Основными симптомами заболевания являются: кашель, который продолжается более 2 недель, повышенная температура тела в течение семи и более дней, затрудненное дыхание, боль в груди, плохой аппетит, постоянная слабость, необъяснимая потеря веса, повышенная потливость, особенно ночью, а также наличие крови в мокроте, выделяемой при кашле. При наличии хотя бы одного из этих признаков следует немедленно обратиться к семейному врачу.

Достижения современной медицины позволят успешно бороться с болезнью. Лечение пациентов осуществляется за счет государства. В лечебно-профилактических учреждениях города созданы все условия для ранней и бесплатной диагностики туберкулеза.

Каждый год уровень заболеваемости туберкулезом в мире снижается, в среднем, на 1-2%. Но, несмотря на данный факт, достижения в этой области утешительными назвать нельзя: в 2017 году инфекционный туберкулез оставался ведущей причиной смертности в мире.

Чтобы предупредить распространение туберкулеза, необходимо ежегодно проходить флюорографические обследования, не отказываться от иммунизации детей вакциной БЦЖ и проведения реакции Манту.

Очень важно владеть навыками санитарной культуры и прививать их своим детям: соблюдать правила личной гигиены, режим проветривания в общественных местах, придерживаться культуры общения во время кашля, чихания и так далее.

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Комментарии к статье «В Славянске выросла заболеваемость туберкулезом»

В прошлом году в Славянске выросла заболеваемость туберкулезом. Если в 2016 году показатель составлял 48,2 на 100 тыс. населения, то в 2017-м - 65,4 на 100 тыс. человек. Вырос и показатель смертности: с 7,9 умерших на сто тысяч в 2016 году до 11,2 в 2017-м.

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