Вблизи Славянска мужчине поездом отрезало ноги

Неподалеку от железнодорожного вокзала станции Славянск мужчина попал под поезд, в результате чего лишился обеих ног.

Сообщение о несчастном случае поступило в Славянский горотдел полиции вечером 28 марта. Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, обнаружили пострадавшего рядом с железнодорожными путями на подъезде к вокзалу.

Мужчина объяснил, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил покончить жизнь самоубийством. Попытка завершилась тем, что он остался жив, но движущимся составом ему отрезало голени обеих ног.

Пострадавший оказался 53-летним жителем Торецка, который в последнее время проживал в Славянске.

По факту случившегося открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта). Проводится проверка.