|5 апреля 2018
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На улице Ясной 3 апреля столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ. Причиной аварии стало то, что один из водителей, в нарушение правил дорожного движения, не уступил дорогу другому транспортному средству.
Примечательно, что водители обеих машин, как оказалось, управляли транспортом, не имея при себе водительских удостоверений. В результате происшествия пострадала 25-летняя пассажирка, находившаяся в одном из авто.
Второй эпизод произошел на улице Белгородской, где автомобиль ВАЗ совершил наезд на 17-летнего пешехода, получившего многочисленные ушибы и переломы. Следует указать, что дорогу парень переходил в неустановленном месте.
Обоим пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь. По указанным выше фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством».
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Комментарии к статье «В Славянске - два ДТП с пострадавшими»
На улице Ясной 3 апреля столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ. Причиной аварии стало то, что один из водителей, в нарушение правил дорожного движения, не уступил дорогу другому транспортному средству.