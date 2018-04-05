В Славянске - два ДТП с пострадавшими

На улице Ясной 3 апреля столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ. Причиной аварии стало то, что один из водителей, в нарушение правил дорожного движения, не уступил дорогу другому транспортному средству.

Примечательно, что водители обеих машин, как оказалось, управляли транспортом, не имея при себе водительских удостоверений. В результате происшествия пострадала 25-летняя пассажирка, находившаяся в одном из авто.

Второй эпизод произошел на улице Белгородской, где автомобиль ВАЗ совершил наезд на 17-летнего пешехода, получившего многочисленные ушибы и переломы. Следует указать, что дорогу парень переходил в неустановленном месте.

Обоим пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь. По указанным выше фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством».