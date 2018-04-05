Телефон нашли по горячим следам

Из автобуса он вышел на остановке в мкр-не Черевковка, а следом за ним салон покинули еще двое пассажиров. Как позже оказалось, намерения их были отнюдь не благие. В ходе расследования выяснилось, что идея ограбить юношу у них возникла еще во время поездки из Николаевки в Славянск. Выйдя вслед за молодым человеком, злоумышленники дождались, когда рядом не окажется прохожих, и принудительно завели намеченную жертву в заросли кустарника. Там они отобрали у него мобильный телефон марки «Samsung Galaxy».

Парень не растерялся и обратился к случайно оказавшемуся рядом таксисту, попросив того сообщить о происшествии в правоохранительные органы.

На место происшествия прибыла оперативная группа, вместе с которой потерпевший отправился в объезд прилегающей территории. Переехав мост через реку Торец, полицейские увидели двух мужчин, идущих по ул. Свободы в сторону центра. В этой паре потерпевший опознал своих обидчиков, которых сразу же задержали для выяснения обстоятельств. У одного из них обнаружился отнятый телефон. При этом выяснилось, что оба фигуранта – 25-летний славянец и 23-летний житель Николаевки - ранее уже пребывали под следствием.

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела, в настоящее время против них открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж), что грозит обвиняемым лишением свободы на срок от 4 до 6 лет.