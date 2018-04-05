С 1 апреля, или Один день из жизни Нацполиции

В День смеха, 1 апреля, Национальная полиция Украины собрала курьезные вызовы, которые поступили на номер 101. Среди прочих, отметились их жители Славянска.

Приводим некоторые из абсолютно реальных первоапрельских перлов. Начнем со Славянска. По словам заявителя, сообщившего об этом в 10:22, в височной доле его головы установлены микрочипы, через которые с ним связываются вражеские спецслужбы. Человек ждал полицию для принятия решения: что делать дальше.

Житель Киева обратился в полицию с заявлением о том, что его ударила ножом покойная бабушка.

Одесситка проявила заботу о патрульных, попросив, чтобы они не выезжали на патрулирование города. На улицах скользко, и она сама справится с этой миссией, гуляя с собакой.

Житель Кропивницкого сообщил, что смотрит 112 канал, где проходит выступление Надежды Савченко. В полицию он обращается с заявлением, что «она много болтает».

Еще одну заявительницу напугали граждане, собравшиеся возле ее подъезда в многоэтажке. Женщина решила, что это колдуны.

У подростка-любителя компьютерных игр во время очередной игры украли виртуальное оружие. Ребенок сообщил об этом патрульным, заявив, что знает адрес второго игрока.

Бдительную харковчанку волнует тот факт, что в соседней квартире 5 лет никто не живет, но постоянно работает холодильник. Она попросила наряд полиции приехать и вскрыть двери.

Еще один заявитель сообщил, что подозрительный неизвестный бомж выгнал из будки его собаку и спит в ней.

Пенсионер обратился в полицию с жалобой на газетный киоск, где газеты продают на 25 копеек дороже, чем в везде.

Дама сообщила полицейским, что вернулась домой и обнаружила, что в квартире «воняет другими людьми». Наряд должен был прибыть на место и найти возможных визитеров.

Еще одна заявительница поделилась новостью о том, что по улице ходит десяток коров и облизывает автомобили.

Мужчина жаловался, что его ребенок на прогулке вступил в собачьи фекалии. От полицейских требовалось найти и наказать хозяев животного.

А вот житель Тернополя требовал помощи полиции, поскольку его жена привела в дом любовника Александра.

Как бы забавно ни выглядели эти сообщения, Национальная полиции напоминает, что за ложный вызов правоохранителей предусмотрена ответственность - вплоть до уголовной.