С 1 апреля, или Один день из жизни Нацполиции

|5 апреля 2018
|Просмотров: 69
|
В День смеха, 1 апреля, Национальная полиция Украины собрала курьезные вызовы, которые поступили на номер 101. Среди прочих, отметились их жители Славянска.
Приводим некоторые из абсолютно реальных первоапрельских перлов. Начнем со Славянска. По словам заявителя, сообщившего об этом в 10:22, в височной доле его головы установлены микрочипы, через которые с ним связываются вражеские спецслужбы. Человек ждал полицию для принятия решения: что делать дальше.
Житель Киева обратился в полицию с заявлением о том, что его ударила ножом покойная бабушка.
Одесситка проявила заботу о патрульных, попросив, чтобы они не выезжали на патрулирование города. На улицах скользко, и она сама справится с этой миссией, гуляя с собакой.
Житель Кропивницкого сообщил, что смотрит 112 канал, где проходит выступление Надежды Савченко. В полицию он обращается с заявлением, что «она много болтает».
Еще одну заявительницу напугали граждане, собравшиеся возле ее подъезда в многоэтажке. Женщина решила, что это колдуны.
У подростка-любителя компьютерных игр во время очередной игры украли виртуальное оружие. Ребенок сообщил об этом патрульным, заявив, что знает адрес второго игрока.
Бдительную харковчанку волнует тот факт, что в соседней квартире 5 лет никто не живет, но постоянно работает холодильник. Она попросила наряд полиции приехать и вскрыть двери.
Еще один заявитель сообщил, что подозрительный неизвестный бомж выгнал из будки его собаку и спит в ней.
Пенсионер обратился в полицию с жалобой на газетный киоск, где газеты продают на 25 копеек дороже, чем в везде.
Дама сообщила полицейским, что вернулась домой и обнаружила, что в квартире «воняет другими людьми». Наряд должен был прибыть на место и найти возможных визитеров.
Еще одна заявительница поделилась новостью о том, что по улице ходит десяток коров и облизывает автомобили.
Мужчина жаловался, что его ребенок на прогулке вступил в собачьи фекалии. От полицейских требовалось найти и наказать хозяев животного.
А вот житель Тернополя требовал помощи полиции, поскольку его жена привела в дом любовника Александра.
Как бы забавно ни выглядели эти сообщения, Национальная полиции напоминает, что за ложный вызов правоохранителей предусмотрена ответственность - вплоть до уголовной.
5 апреля 2018
• ВСУ развеяли слухи о причастности к кризису «Славянского курорта»
• Сотрудники СБУ рассказали славянцам о методах работы российских спецслужб
• В центре Славянска загорелся магазин
• В школах и садиках Славянска проведут плановую эвакуацию
• С 1 апреля, или Один день из жизни Нацполиции
• Телефон нашли по горячим следам
• В Славянске - два ДТП с пострадавшими
• Вблизи Славянска мужчине поездом отрезало ноги
• В 2017 году на одного славянского судью пришлось 1356 дел
• Что предложит посетителям парк «Шелковичный» в 2018 году
• В Славянске намерены покончить с очередями за паспортами
• В Славянске выросла заболеваемость туберкулезом
• Полезные советы при выборе сварочных инверторов
• «Куличей и пряников от «Валенсии» хватит для всех жителей города» - участницы «Мини-мисс Славянск-2018» побывали на кондитерской фабрике
• Отопительный сезон в Славянске заканчивается 9 апреля
• В Славянске вновь стерилизуют бродячих животных
• Велосипедисты и легкоатлеты Славянска открыли весенний сезон
• Поколение Z: гаджеты или книги
• Славянцам напомнили о недопустимости домашнего насилия
• Славянец Алексей Юков сыграл самого себя в фильме о войне
• Проезд в общественном транспорте дорожает
4 апреля 2018
• В Славянске начался сбор проектов по программе «Бюджет участия»
• В Славянске появилась электронная очередь на оформление паспорта
• «Реал» в Турине разгромил «Ювентус»
• КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу
• Воспитанники СК «Боец» завоевали семь наград на чемпионате Украины по таиландскому боксу
• Лолита Волошина – серебряный призер чемпионата Украины по вольной борьбе
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Украины по дзюдо среди ветеранов
— 5 апреля 2018 —
Утром, 29 марта, в центре Славянска, на ул. Шевченко, загорелся продуктовый магазин, расположенный на первом этаже трехэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.
— 5 апреля 2018 —
Славянские полицейские задержали местного жителя, который нанес ножевое ранение малознакомому мужчине.
— 5 апреля 2018 —
Двое ранее судимых граждан отняли у жителя Николаевки мобильный телефон. Объектом нападения стал 21-летний парень, который ранним утром приехал в Славянск.
— 5 апреля 2018 —
На улице Ясной 3 апреля столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ. Причиной аварии стало то, что один из водителей, в нарушение правил дорожного движения, не уступил дорогу другому транспортному средству.
Приветствую, гость! Вход
5 апреля 2018
• ВСУ развеяли слухи о причастности к кризису «Славянского курорта»
• Сотрудники СБУ рассказали славянцам о методах работы российских спецслужб
• В центре Славянска загорелся магазин
• В школах и садиках Славянска проведут плановую эвакуацию
• С 1 апреля, или Один день из жизни Нацполиции
• Телефон нашли по горячим следам
• В Славянске - два ДТП с пострадавшими
• Вблизи Славянска мужчине поездом отрезало ноги
• В 2017 году на одного славянского судью пришлось 1356 дел
• Что предложит посетителям парк «Шелковичный» в 2018 году
• В Славянске намерены покончить с очередями за паспортами
• В Славянске выросла заболеваемость туберкулезом
• Полезные советы при выборе сварочных инверторов
• «Куличей и пряников от «Валенсии» хватит для всех жителей города» - участницы «Мини-мисс Славянск-2018» побывали на кондитерской фабрике
• Отопительный сезон в Славянске заканчивается 9 апреля
• В Славянске вновь стерилизуют бродячих животных
• Велосипедисты и легкоатлеты Славянска открыли весенний сезон
• Поколение Z: гаджеты или книги
• Славянцам напомнили о недопустимости домашнего насилия
• Славянец Алексей Юков сыграл самого себя в фильме о войне
• Проезд в общественном транспорте дорожает
4 апреля 2018
• В Славянске начался сбор проектов по программе «Бюджет участия»
• В Славянске появилась электронная очередь на оформление паспорта
• «Реал» в Турине разгромил «Ювентус»
• КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу
• Воспитанники СК «Боец» завоевали семь наград на чемпионате Украины по таиландскому боксу
• Лолита Волошина – серебряный призер чемпионата Украины по вольной борьбе
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Украины по дзюдо среди ветеранов
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «С 1 апреля, или Один день из жизни Нацполиции»
В День смеха, 1 апреля, Национальная полиция Украины собрала курьезные вызовы, которые поступили на номер 101. Среди прочих, отметились их жители Славянска.