 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Как рождаются анекдоты

Ударил ножом из-за жены

Антон Скворцов
5 апреля 2018 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянские полицейские задержали местного жителя, который нанес ножевое ранение малознакомому мужчине. 

Сообщение из городской больницы о том, что в нее доставлен 38-летний пострадавший с ножевым ранением левой почки, поступило в горотдел полиции на прошлых выходных. Правоохранители тут же выехали по адресу, откуда был госпитализирован потерпевший. 

Оказалось, что в доме, где случилась резня, живет знакомый обеих сторон конфликта. Хозяин рассказал, что во время совместного возлияния в компании между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них вынул из кармана нож и ударил другого. После содеянного он скрылся. 

Чтобы задержать подозреваемого, полицейским понадобилось меньше часа. Им оказался местный 60-летний житель. Свой поступок он объяснил тем, что, по его мнению, пострадавший спаивал его жену. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания в ожидании суда. 

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 апреля 2018

ВСУ развеяли слухи о причастности к кризису «Славянского курорта»

Сотрудники СБУ рассказали славянцам о методах работы российских спецслужб

В центре Славянска загорелся магазин

В школах и садиках Славянска проведут плановую эвакуацию

Ударил ножом из-за жены

С 1 апреля, или Один день из жизни Нацполиции

Телефон нашли по горячим следам

В Славянске - два ДТП с пострадавшими

Вблизи Славянска мужчине поездом отрезало ноги

В 2017 году на одного славянского судью пришлось 1356 дел

Что предложит посетителям парк «Шелковичный» в 2018 году

В Славянске намерены покончить с очередями за паспортами

В Славянске выросла заболеваемость туберкулезом

Полезные советы при выборе сварочных инверторов

«Куличей и пряников от «Валенсии» хватит для всех жителей города» - участницы «Мини-мисс Славянск-2018» побывали на кондитерской фабрике

Отопительный сезон в Славянске заканчивается 9 апреля

В Славянске вновь стерилизуют бродячих животных

Велосипедисты и легкоатлеты Славянска открыли весенний сезон

Задели за живое

Поколение Z: гаджеты или книги

Славянцам напомнили о недопустимости домашнего насилия

Славянец Алексей Юков сыграл самого себя в фильме о войне

Проезд в общественном транспорте дорожает

4 апреля 2018

В Славянске начался сбор проектов по программе «Бюджет участия»

В Славянске появилась электронная очередь на оформление паспорта

«Реал» в Турине разгромил «Ювентус»

КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу

Воспитанники СК «Боец» завоевали семь наград на чемпионате Украины по таиландскому боксу

Лолита Волошина – серебряный призер чемпионата Украины по вольной борьбе

Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Украины по дзюдо среди ветеранов

Четвертый пояс для Джошуа, глубокий нокаут от Поветкина

Также в разделе

В центре Славянска загорелся магазин

— 5 апреля 2018 —

Утром, 29 марта, в центре Славянска, на ул. Шевченко, загорелся продуктовый магазин, расположенный на первом этаже трехэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области. 

Читать далее ⇒

С 1 апреля, или Один день из жизни Нацполиции

— 5 апреля 2018 —

В День смеха, 1 апреля, Национальная полиция Украины собрала курьезные вызовы, которые поступили на номер 101. Среди прочих, отметились их жители Славянска.

Читать далее ⇒

Телефон нашли по горячим следам

— 5 апреля 2018 —

Двое ранее судимых граждан отняли у жителя Николаевки мобильный телефон. Объектом нападения стал 21-летний парень, который ранним утром приехал в Славянск.

Читать далее ⇒

В Славянске - два ДТП с пострадавшими

— 5 апреля 2018 —

На улице Ясной 3 апреля столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ. Причиной аварии стало то, что один из водителей, в нарушение правил дорожного движения, не уступил дорогу другому транспортному средству.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Ударил ножом из-за жены»

Славянские полицейские задержали местного жителя, который нанес ножевое ранение малознакомому мужчине. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В школах и садиках Славянска проведут плановую эвакуацию

В Славянске намерены покончить с очередями за паспортами

Отопительный сезон в Славянске заканчивается 9 апреля

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Сотрудники СБУ рассказали славянцам о методах работы российских спецслужб

Что предложит посетителям парк «Шелковичный» в 2018 году

Полезные советы при выборе сварочных инверторов

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

ВСУ развеяли слухи о причастности к кризису «Славянского курорта»

В Славянске начался сбор проектов по программе «Бюджет участия»

Деньги начнут ходить за пациентом уже в этом году

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Задели за живое

Кто заказывал такси на Дубровку

Рубака-парень

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Реал» в Турине разгромил «Ювентус»

КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу

Воспитанники СК «Боец» завоевали семь наград на чемпионате Украины по таиландскому боксу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 апреля 2018

ВСУ развеяли слухи о причастности к кризису «Славянского курорта»

Сотрудники СБУ рассказали славянцам о методах работы российских спецслужб

В центре Славянска загорелся магазин

В школах и садиках Славянска проведут плановую эвакуацию

Ударил ножом из-за жены

С 1 апреля, или Один день из жизни Нацполиции

Телефон нашли по горячим следам

В Славянске - два ДТП с пострадавшими

Вблизи Славянска мужчине поездом отрезало ноги

В 2017 году на одного славянского судью пришлось 1356 дел

Что предложит посетителям парк «Шелковичный» в 2018 году

В Славянске намерены покончить с очередями за паспортами

В Славянске выросла заболеваемость туберкулезом

Полезные советы при выборе сварочных инверторов

«Куличей и пряников от «Валенсии» хватит для всех жителей города» - участницы «Мини-мисс Славянск-2018» побывали на кондитерской фабрике

Отопительный сезон в Славянске заканчивается 9 апреля

В Славянске вновь стерилизуют бродячих животных

Велосипедисты и легкоатлеты Славянска открыли весенний сезон

Задели за живое

Поколение Z: гаджеты или книги

Славянцам напомнили о недопустимости домашнего насилия

Славянец Алексей Юков сыграл самого себя в фильме о войне

Проезд в общественном транспорте дорожает

4 апреля 2018

В Славянске начался сбор проектов по программе «Бюджет участия»

В Славянске появилась электронная очередь на оформление паспорта

«Реал» в Турине разгромил «Ювентус»

КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу

Воспитанники СК «Боец» завоевали семь наград на чемпионате Украины по таиландскому боксу

Лолита Волошина – серебряный призер чемпионата Украины по вольной борьбе

Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Украины по дзюдо среди ветеранов

Четвертый пояс для Джошуа, глубокий нокаут от Поветкина

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top