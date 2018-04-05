Ударил ножом из-за жены

Сообщение из городской больницы о том, что в нее доставлен 38-летний пострадавший с ножевым ранением левой почки, поступило в горотдел полиции на прошлых выходных. Правоохранители тут же выехали по адресу, откуда был госпитализирован потерпевший.

Оказалось, что в доме, где случилась резня, живет знакомый обеих сторон конфликта. Хозяин рассказал, что во время совместного возлияния в компании между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них вынул из кармана нож и ударил другого. После содеянного он скрылся.

Чтобы задержать подозреваемого, полицейским понадобилось меньше часа. Им оказался местный 60-летний житель. Свой поступок он объяснил тем, что, по его мнению, пострадавший спаивал его жену. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания в ожидании суда.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.