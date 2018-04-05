В центре Славянска загорелся магазин

Утром, 29 марта, в центре Славянска, на ул. Шевченко, загорелся продуктовый магазин, расположенный на первом этаже трехэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

По номеру «101» позвонили прохожие, заметившие дым.

Спасатели получили сигнал в 8:01. По указанному адресу немедленно выехали дежурные отделения 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда. На тот момент внутри наблюдалось плотное задымление.

Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных, уже в 8:20 пожар был локализован, а в 8:25 - ликвидирован. В ликвидации принимали участие три единицы техники и 11 человек личного состава. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.