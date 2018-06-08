|6 июня 2018
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В минувшее воскресенье неизвестные похитили часть лифтового оборудования во втором подъезде дома №54 на улице Батюка. По этой причине в настоящее время подъемник остановлен.
Об этом сообщил главный инженер славянского участка по обслуживанию лифтов Юрий Кокурин.
В свою очередь, директор жэу «Лира» Леонид Батрак назвал инцидент странным. По его словам, по указанному адресу был украден трансформатор, однако следы взлома помещения, где он находился, отсутствуют. «Снят трансформатор под напряжением. Не каждый механик или электрик может это сделать», - подчеркнул он.
Заявление по данному случаю направлено в горотдел полиции.
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7 июня 2018
• В Славянске впервые прошел фестиваль семьи
• Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев
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Комментарии к статье «Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт»
В минувшее воскресенье неизвестные похитили часть лифтового оборудования во втором подъезде дома №54 на улице Батюка. По этой причине в настоящее время подъемник остановлен.