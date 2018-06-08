|8 июня 2018
|Просмотров: 175
|
Пресс-служба Славянского горотдела полиции сообщает об очередном «раскаявшемся» коллаборанте, который в 2014 году примкнул к незаконным вооруженным формированиям.
Весной 2014-го, когда боевики возводили блокпосты, некоторые местные жители добровольно начали им в этом помогать, рассчитывая на преференции от «новой власти». В числе таких «добровольцев» оказался и 42-летний житель мкр-на Славкурорт, присоединившийся к возведению пункта пропуска возле соленых озер, а позже дежурившего на нем, проверяя проезжающий автотранспорт.
В настоящее время данный факт установлен, за участие в незаконных вооруженных формированиях в отношении местного жителя открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 260 УК Украины). Подозреваемый активно сотрудничает со следствием. Обещанных террористами денег, по его словам, он так и не получил. И это в немалой степени помогло ему осознать ошибочность своих действий.
8 июня 2018
• У Нели Штепы - новая коллегия судей
• Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»
• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
• Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко
• В общежитии на Учительской заработал новый лифт
• Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием
• Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»
• Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт
7 июня 2018
• В Славянске впервые прошел фестиваль семьи
• Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев
• Скоро в Славянске появятся три новых мурала
• Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»
• Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»
• «Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»
6 июня 2018
• «Мини-мисс Славянск-2018» зовут Ульяна Балан
• «Лесная сказка» готова к работе
• Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт
• Кому нужно заново сдавать документы на субсидию
• Жители Славтяжмаша просят опорный пункт
• В славянском УЖКХ новый начальник
• Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом
• Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса
• Покер Дудника и лидерство «Сапфира»
• В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»
• Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу
• Семь наград славянских «вольников»
4 июня 2018
— 8 июня 2018 —
В Харькове после очередного отвода судей по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы определили новый, 11-й, состав суда для рассмотрения дела. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
— 8 июня 2018 —
Несколько дней назад состоялось подготовительное судебное заседание по иску городского головы Славянска против председателя общественной организации «Слов`янська січ» Василия Хоменко.
— 6 июня 2018 —
В минувшее воскресенье неизвестные похитили часть лифтового оборудования во втором подъезде дома №54 на улице Батюка. По этой причине в настоящее время подъемник остановлен.
— 31 мая 2018 —
В Краматорске 26 мая маршрутный автобус насмерть сбил восьмилетнего мальчика.
Приветствую, гость! Вход
8 июня 2018
• У Нели Штепы - новая коллегия судей
• Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»
• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
• Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко
• В общежитии на Учительской заработал новый лифт
• Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием
• Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»
• Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт
7 июня 2018
• В Славянске впервые прошел фестиваль семьи
• Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев
• Скоро в Славянске появятся три новых мурала
• Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»
• Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»
• «Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»
6 июня 2018
• «Мини-мисс Славянск-2018» зовут Ульяна Балан
• «Лесная сказка» готова к работе
• Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт
• Кому нужно заново сдавать документы на субсидию
• Жители Славтяжмаша просят опорный пункт
• В славянском УЖКХ новый начальник
• Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом
• Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса
• Покер Дудника и лидерство «Сапфира»
• В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»
• Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу
• Семь наград славянских «вольников»
4 июня 2018
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием»
Пресс-служба Славянского горотдела полиции сообщает об очередном «раскаявшемся» коллаборанте, который в 2014 году примкнул к незаконным вооруженным формированиям.