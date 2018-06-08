Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием

Пресс-служба Славянского горотдела полиции сообщает об очередном «раскаявшемся» коллаборанте, который в 2014 году примкнул к незаконным вооруженным формированиям.

Весной 2014-го, когда боевики возводили блокпосты, некоторые местные жители добровольно начали им в этом помогать, рассчитывая на преференции от «новой власти». В числе таких «добровольцев» оказался и 42-летний житель мкр-на Славкурорт, присоединившийся к возведению пункта пропуска возле соленых озер, а позже дежурившего на нем, проверяя проезжающий автотранспорт.

В настоящее время данный факт установлен, за участие в незаконных вооруженных формированиях в отношении местного жителя открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 260 УК Украины). Подозреваемый активно сотрудничает со следствием. Обещанных террористами денег, по его словам, он так и не получил. И это в немалой степени помогло ему осознать ошибочность своих действий.