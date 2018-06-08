Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко

Напомним, что в декабре прошлого года Василий Хоменко принес на аппаратное совещание банку с надписью «Ртуть», после чего Вадим Лях принял решение об эвакуации людей из здания исполкома. Следующим шагом мэра стало обращение в правоохранительные органы с ходатайством о возбуждении против активиста уголовного производства. В своем обвинении прокуратура квалифицирует действия Хоменко по ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Первое судебное заседание по делу прошло 1 июня. Поддержать активиста под здание Славянского горрайонного суда пришли и приехали несколько десятков человек.

Следует сказать, что и на этот раз не обошлось без перфоманса с банкой. Василий Хоменко принес банку с надписью «Ваша честь» (на фото). По его объяснению, это символизирует недоверие к отечественной судебной системе в целом и к судье Роману Кузнецову, которому выпало вести тяжбу, в частности. Перед началом заседания на площадке перед зданием суда прошел уже традиционный митинг. К назначенному времени группа поддержки переместилась внутрь, и для ее размещения администрации суда пришлось выделить самый вместительный зал.

Как уже говорилось, прошедшее заседание было подготовительным. На нем судья еще раз изучил материалы дела, заслушал стороны, принял дело к рассмотрению и удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого о привлечении трех свидетелей со стороны защиты. Следующее заседание, на котором дело будет рассматриваться по сути, назначено на 8 июня.