 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Праздник удался

Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко

Павел Коротенко
8 июня 2018 Просмотров: 214 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Несколько дней назад состоялось подготовительное судебное заседание по иску городского головы Славянска против председателя общественной организации «Слов`янська січ» Василия Хоменко. 

Напомним, что в декабре прошлого года Василий Хоменко принес на аппаратное совещание банку с надписью «Ртуть», после чего Вадим Лях принял решение об эвакуации людей из здания исполкома. Следующим шагом мэра стало обращение в правоохранительные органы с ходатайством о возбуждении против активиста уголовного производства. В своем обвинении прокуратура квалифицирует действия Хоменко по ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Первое судебное заседание по делу прошло 1 июня. Поддержать активиста под здание Славянского горрайонного суда пришли и приехали несколько десятков человек.

Следует сказать, что и на этот раз не обошлось без перфоманса с банкой. Василий Хоменко принес банку с надписью «Ваша честь» (на фото). По его объяснению, это символизирует недоверие к отечественной судебной системе в целом и к судье Роману Кузнецову, которому выпало вести тяжбу, в частности. Перед началом заседания на площадке перед зданием суда прошел уже традиционный митинг. К назначенному времени группа поддержки переместилась внутрь, и для ее размещения администрации суда пришлось выделить самый вместительный зал.

Как уже говорилось, прошедшее заседание было подготовительным. На нем судья еще раз изучил материалы дела, заслушал стороны, принял дело к рассмотрению и удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого о привлечении трех свидетелей со стороны защиты. Следующее заседание, на котором дело будет рассматриваться по сути, назначено на 8 июня.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

8 июня 2018

У Нели Штепы - новая коллегия судей

Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»

Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»

Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска

Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко

В общежитии на Учительской заработал новый лифт

Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием

Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»

Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт

Праздник удался

7 июня 2018

В Славянске впервые прошел фестиваль семьи

Трубки мира

Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев

Скоро в Славянске появятся три новых мурала

Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»

Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»

Починить нельзя выбрасывать

«Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»

6 июня 2018

«Мини-мисс Славянск-2018» зовут Ульяна Балан

«Лесная сказка» готова к работе

Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт

Кому нужно заново сдавать документы на субсидию

Жители Славтяжмаша просят опорный пункт

В славянском УЖКХ новый начальник

Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом

Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса

Покер Дудника и лидерство «Сапфира»

В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»

Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу

Семь наград славянских «вольников»

4 июня 2018

Особенности игрового раздела в казино НетГейм

Также в разделе

У Нели Штепы - новая коллегия судей

— 8 июня 2018 —

В Харькове после очередного отвода судей по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы определили новый, 11-й, состав суда для рассмотрения дела. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Читать далее ⇒

Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием

— 8 июня 2018 —

Пресс-служба Славянского горотдела полиции сообщает об очередном «раскаявшемся» коллаборанте, который в 2014 году примкнул к незаконным вооруженным формированиям.

Читать далее ⇒

Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт

— 6 июня 2018 —

В минувшее воскресенье неизвестные похитили часть лифтового оборудования во втором подъезде дома №54 на улице Батюка. По этой причине в настоящее время подъемник остановлен.

Читать далее ⇒

Ребенок погиб под колесами маршрутки

— 31 мая 2018 —

В Краматорске 26 мая маршрутный автобус насмерть сбил восьмилетнего мальчика.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко»

Несколько дней назад состоялось подготовительное судебное заседание по иску городского головы Славянска против председателя общественной организации «Слов`янська січ» Василия Хоменко. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»

Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска

В общежитии на Учительской заработал новый лифт

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Славянске впервые прошел фестиваль семьи

Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев

Скоро в Славянске появятся три новых мурала

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»

Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»

Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Трубки мира

Плоди и размножай

Как провожают пароходы

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом

Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса

Покер Дудника и лидерство «Сапфира»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 июня 2018

У Нели Штепы - новая коллегия судей

Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»

Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»

Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска

Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко

В общежитии на Учительской заработал новый лифт

Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием

Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»

Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт

Праздник удался

7 июня 2018

В Славянске впервые прошел фестиваль семьи

Трубки мира

Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев

Скоро в Славянске появятся три новых мурала

Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»

Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»

Починить нельзя выбрасывать

«Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»

6 июня 2018

«Мини-мисс Славянск-2018» зовут Ульяна Балан

«Лесная сказка» готова к работе

Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт

Кому нужно заново сдавать документы на субсидию

Жители Славтяжмаша просят опорный пункт

В славянском УЖКХ новый начальник

Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом

Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса

Покер Дудника и лидерство «Сапфира»

В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»

Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу

Семь наград славянских «вольников»

4 июня 2018

Особенности игрового раздела в казино НетГейм

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top