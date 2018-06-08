У Нели Штепы - новая коллегия судей

В Харькове после очередного отвода судей по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы определили новый, 11-й, состав суда для рассмотрения дела. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Следующее заседание Орджоникидзевского райсуда по делу Штепы запланировано на 8 июня. Председательствовать на нем будет Елена Глибко, в составе коллегии - Анна Матвиевская и Елена Горчакова.

Отметим, что 1 июня суд удовлетворил ходатайство адвокатов Нели Штепы и отвел трех из четырех членов судейской коллегии: председательствующую судью Викторию Попову, члена коллегии Елену Саркисян и запасного судью Елену Бугеру. Двоих судей правозащитники отвели, поскольку они являлись переселенцами и следовательно, по мнению адвокатов, могли быть предвзятыми. А еще одна судья получала смс с угрозами.

13 января закончилась мера пресечения для Нели Штепы - круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. С тех пор все заседания суда по разным причинам не проходили полноценно.